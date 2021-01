“A la gente le dan plata por quedarse en la casa rascándose”

El ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y su infinita empatía con los pobres comenzó un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el dirigente Juan Grabois

Cuando se tiene la suerte de nacer en cuna de oro y la inquietud por aprender cómo gira la rueda de la injusticia del mundo, las opciones son dos: elegir defender los propios privilegios y militar para que sigan existiendo los pobres atacándolos o el camino menos frecuente de entender que esos privilegios pueden ser una herramienta para intentar cambiar el statu quo. El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere claramente se inclinó por la primera opción y en una renovada muestra de desprecio hacia los sectores vulnerados sostuvo sin ponerse colorado que ”a la gente le dan plata por no hacer nada y quedarse en la casa rascándose. Ese es el modelo de país que propone el kirchnerismo”. Se ve que Etchevere faltó a la clase sobre desigualdad de origen o asistió y prefiere pensar que Lo que toca, toca, la suerte es loca, como dice el dicho.

Lo cierto es que sigue enojado y no se quedó en la crítica a los planes sociales. Con el ojo aún sangrante porque el dirigente Juan Grabois pudo, aunque haya sido apenas por unos días, ser invitado de honor de su hermana Dolores para instalar en los campos de Santa Elena una comunidad que practica otro modo de producción agroecológica, aseguró que el abogado y militante popular ”tuvo sustento económico y político” para entrar a los campos de su familia.

El último round de la pelea entre ambos dirigentes se produjo por tuiter este sábado. “Vi en La Nación que no aceptaste mi invitación. Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar. Perdón, por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pié”, publicó Grabois en la red social del pajarito.

Y aunque Etchevere sigue hostigando a Dolores, y a pesar de que la justicia ya logró el desalojo del campo, Etchevere sigue resentido. “Una organización como la de Grabois, que recibe miles de millones de pesos, ¿qué hace con esa plata que es de los contribuyentes? Grabois no rinde cuentas a nadie y el dinero que le dan se utiliza hasta para cometer delitos”, el ex ministro en declaraciones a Radio Rivadavia sin exhibir ninguna prueba.

Etchevere aseguró también que “Grabois tuvo sustento económico y político para entrar” a sus campos. En tanto, señaló que “la Justicia de Entre Ríos actuó felizmente y ahora hay más de 30 imputados por el delito de ocupación” de las tierras.

“No vi a Alberto Fernández ni a Gustavo Bordet defender con énfasis la propiedad privada o repudiar la invasión de Grabois a mis tierras”, agregó.

Y luego habló bien de sí mismo. “Hace más de 150 años que somos productores en Entre Ríos y nunca ningún funcionario nos llamó para ver cómo estábamos. Los funcionarios provinciales querían que los usurpados hiciéramos algo para que Grabois no quedara tan perdedor”, manifestó el ex ministro.

También consideró que “Alberto Fernández mintió descaradamente en la campaña” porque “dijo que volvían mejores y que apoyarían a los productores y están haciendo absolutamente lo contrario”.

La respuesta de Proyecto Artigas

Antes, desde su cuenta de Twitter, el ex ministro de Macri había intentado dar por cerrada la disputa con la siguiente frase: “Hasta acá llego con el tema, ya que prefiero seguir trabajando de verdad en el campo mientras una manga de vagos e inútiles viven a costa del Estado sin rendir cuentas a nadie y cometiendo delitos”.

Los integrantes del Proyecto Artigas no dejaron pasar esas palabras y salieron a responderle utilizando los mismos argumentos que él utilizó para insultar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Primero, aludieron a su frase de que “viven a costa del Estado” y le recordaron: ”Usted le usurpó tierras a una escuela pública. Usted estafó al Estado con créditos a tasa subsidiada para “pequeños productores” que se llevó a su bolsillo. Usted cobró el ATP”, indicaron los integrantes de la iniciativa agroecológica.

“Sin rendir cuentas a nadie” fue el segundo de los argumentos utilizados. ”¿Dónde están los balances de las empresas? ¿Realmente devolvió el bono de 500 mil a la SRA? ¿Qué pasó con los dividendos de Etchevehere Rural S.R.L que se llevaba a su bolsillo? No se olvide que Al Capone cayó porque no le cerraban los números”, señaló el Proyecto Artigas.

Otro de los argumentos que seleccionaron para responderle al ex ministro fue: “Trabajar de verdad en el campo”. ”Fíjese Etchevehere que al tambo de Casa Nueva le faltan algunas refacciones. No cumple con las normas de salubridad, y el sistema que utiliza atrasa 20 años. Además, se olvidaron un cementerio de glifosato arrumbado”, señalaron.

Por último, finalizaron su descargo con el argumento “cometiendo delitos”, que usó el ex ministro. “Bueno, sin palabras. Evasión fiscal, administración fraudulenta, vaciamiento, lavado de dinero, violencia, extorsión, estafa, trabajo esclavo, usurpación. Estos son algunos de los delitos que se conocen, por ahora. Deje de proyectar, Señor Etchevehere”, concluyó Proyecto Artigas.

