Desborde total: “ni la prevención ni la disuasión resultaron eficaces”

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, analizó el “preocupante” aumento de contagios de coronavirus en los últimos días y se refirió a las imágenes de aglomeraciones y falta de cuidados que se vieron en distintas playas de la costa bonaerense durante el fin de semana. “Se ven situaciones de desborde total donde ni la prevención ni la disuasión resultaron eficaces”, alertó.

“Hay un aumento de casos significativo en tres semanas seguidas, que nos hace retroceder más de dos meses. La velocidad con la que está subiendo es muy preocupante”, dijo en diálogo con AM 750. Y remarcó que la falta de cuidados no sólo se da en espacios públicos: “En el contexto de las fiestas, uno puede imaginar que se reproduce (en el ámbito privado) lo que se ve en lugares públicos: la falta de cuidados, de respeto a los protocolos. Lo estamos viendo no sólo en la cantidad de casos sino en la conducta de las personas, que hay una dificultad grande para respetar eso”.

El viceministro afirmó que se tomarán medidas en los próximos días, que hay consenso con los intendentes al respecto (“la dificultad es cómo se operativizan y los detalles de qué tipo de medidas”) y que se analiza el toque de queda nocturno. Pero, destacó, también son necesarias medidas diurnas: “No queremos que las playas en ningún horario tengan ese nivel de concentración”.

Kreplak consideró que “es una buena alternativa el cierre por las noches. Pero no resuelve el problema completamente porque lo que estamos viendo en momentos diurnos tampoco puede suceder, hay que trabajar sobre los aforos. Más en la costa argentina, que tiene tanta extensión. Tiene que ser una batería de medidas”. Y añadió: “Lo de la nocturnidad es una opción que me parece que va a ser bien recibida. Y en el silencio una fiesta clandestina es más fácil de detectar. La experiencia a nivel internacional nos muestra que fue bien recibida y es relativamente eficaz, y es un paso antes de tomar medidas más duras”.

Sobre el momento en que se tomen las medidas, planteó que “hay que esperar unos días; la información de este fin de semana tiene cierto delay porque son días muy atípicos. El impacto real lo veremos martes, miércoles y jueves. Vamos a trabajar toda la semana para llegar a un consenso sobre el abanico de posibilidades”.

El segundo de Daniel Gollan también destacó la necesidad de tomar decisiones antes que avance el porcentaje de ocupación de camas de terapias intensivas. “Es cierto que cuando fue la primera ola teníamos muy baja ocupación de camas de terapias por otras causas, pero todavía tenemos mucha disponibilidad. Creo que no sería un acierto basarnos en las camas para tomar decisiones. Hay que tomar decisiones antes. Tenemos que lograr frenarlo antes”, advirtió.

Fuente. Tiempo.ar