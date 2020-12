Así votaron los senadores en la histórica sanción

Tras una sesión maratónica que terminó pasadas las cuatro de la mañana y contó con las exposiciones de 55 senadores, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto para la Interrupción Legal del Embarazo (IVE) con 38 votaron a favor y 29 en contra. La única abstención fue la del senador por Jujuy Guillermo Snopek del Frente de Todos. El arco “celeste” no contó con los votos del ex presidente Carlos Menem y el ex gobernador de Tucumán José Alperovich. “Se convierte en Ley y se gira al Poder Ejecutivo”, declaró al presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner como cierre de una jornada histórica.