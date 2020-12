Habrá un aumento del 10 por ciento para docentes y personal universitario

Los docentes y los trabajadores no docentes de las universidades nacionales tendrán un aumento salarial del 10 por ciento en el primer trimestre 2021. Así lo acordó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con los representantes de los gremios en la última reunión paritaria del año. Además se acordó el pago de una suma fija no bonificable y no remunerativa como bono de fin de año.

Del encuentro participaron representantes de las federaciones sindicales Conadu, Fedun, Conadu Histórica, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun.

“Reafirmamos la voluntad de nuestro gobierno de priorizar la inversión en educación y la participación del Estado para poder afrontar la pandemia. Debemos consolidar una construcción social que nos permita dar respuestas a los desafíos venideros”, dijo Trotta. Y agregó: “Defendemos las políticas que representa nuestro gobierno a través del fortalecimiento de la educación pública y sus trabajadores”.

Para los docentes, el acuerdo establece una suma fija no bonificable y no remunerativa que se abonará según las dedicaciones: docentes con dedicación exclusiva cobrarán 4 mil pesos; con semiexclusiva 2 mil y con dedicación simple mil.

El incremento salarial acordado del 10 por ciento para el primer trimestre del 2021 se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación, siendo el período de referencia noviembre de 2020, y se distribuirá en tres tramos: 2 por ciento en enero, 4 en febrero y 4 en marzo.

Los delegados de la Conadu Histórica rechazaron la propuesta por considerarla “claramente insuficiente”.

También se consensuó que la Secretaría de Políticas Universitarias instrumentará a partir de febrero de 2021 un programa de 4 años para poner en marcha un proceso de regularización docentes ad honorem y contratados con funciones al frente de cursos; la puesta en marcha de un programa por la suma de 100 millones de pesos para un programa de jerarquización de los ayudantes de primera y también la puesta en marcha del proceso de regularización del valor índice de los cargos de Preceptor y Bibliotecario.

Para los trabajadores universitarios no docentes, se acordó un bono de fin de año de 4 mil pesos, como suma fija no bonificable y no remunerativa. El aumento salarial será también del 10 por ciento y se pagará con la misma modalidad que en el caso de los docentes.

Fuente. Pagina12