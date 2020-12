Pfizer “cambió las condiciones” del acuerdo original

El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió hoy a la negociación con el laboratorio Pfizer por la vacuna contra el coronavirus y contó por qué no habrá dosis de esa empresa en diciembre, si bien se mostró optimista. “Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, no puedo dejar de decir que fueron los primeros con los que negociamos”, señaló durante la conferencia con sus pares de Ciudad y Provincia, Fernán Quirós y Daniel Gollan, respectivamente.

“La expectativa siempre fue importante, más allá de que tenga que ser refrigerada a menos 80 grados. Hemos buscado adecuar la logística para que podamos tener esa vacuna a esa temperatura”, siguió el titular de la cartera sanitaria.

No obstante, agregó que “mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva, no quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino”. Así las cosas, “la esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna”.

González García remarcó que mientras se negoció con Pfizer “se nos pidió una ley que les diera inmunidad y esa ley salió”, y luego la empresa hizo saber que “la ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley y, además, que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente”, lo cual definió como “condiciones un poco inaceptables”.

El ministró explicó que esto pasó hace una semana. ”Les hemos pedido que revieran toda esa circunstancia porque la voluntad política de Argentina es tener todas las vacunas. La prioridad es cuándo la íbamos a tener”, y remató: “Ellos cambiaron las condiciones”.

Recordó, además, que cuando “yo afirmaba que íbamos a tener algunas vacunas en diciembre”, se refería, entre otras a Pfizer, que podría haber estado disponible durante el verano. Después de febrero -agregó- “teníamos (previsto) acceso a otras vacunas más fáciles desde el punto de vista operativo, porque es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características”, en alusión a la cadena de frío que necesita la vacuna estadounidense. ”Aún así, aceptamos que fuera febrero, pero si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino, la negociación no está cerrada”, sostuvo.

Pfizer en el mundo

Estados Unidos inició este lunes el proceso de inmunización con la vacuna de Pfizer y BioNTech, tras haberse convertido en el sexto país en aprobar las dosis de la alianza estadounidense-alemana, después del Reino Unido, Canadá, Barhéin, Arabia Saudita y México.

Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) estudia aprobar el lunes próximo, en sesión extraordinaria, la seguridad, calidad y eficacia de esta vacuna, lo que permitiría a la Comisión Europea autorizar su uso en la UE antes de Navidad.

Originalmente, la EMA había previsto su aprobación el 29 de diciembre, pero ante el avance de la segunda ola en el continente varios países europeos insistieron con la necesidad de adelantar la campaña de vacunación.

Fuente. Pagina12