“No hablamos de brotes verdes, regamos la patria todos los días”

No nombró a Mauricio Macri, pero durante varios tramos de su discurso y en vísperas de cumplir un año de gestión como Presidente, Alberto Fernández respondió elípticamente el ”balance” que publicó el macrismo sobre el primer año de gestión titulado “Un año de falsas promesas”. “Nosotros no prometemos brotes verdes: regamos la patria todos los días”. “Le pido a Dios que en verano podamos vacunar a la mayor candidad de gente posible antes de la anunciada segunda ola de coronavirus para seguir reconstruyendo la Argentina que otro Gobierno destruyó”. “Ahora nos tratan de incumplidores de las promesas y mentirosos y la realidad es que pagamos las deudas que nos dejaron y volvemos a poner la obra pública en pie”. “Estamos cumpliendo cada uno de los compromisos que asumimos y construyendo un país que a todos nos ampare, que a nadie deje al margen”. “Nosotros no hablamos de segundo semestre, trabajamos en el presente todos los días”. ”Cuando el Estado estuvo ausente unos pícaros se llevaron la alegría de los argentinos” fueron algunos de los dardos que el primer mandatario le dedicó al expresidente durante la inauguración de 30 obras públicas en 12 provincias, que demandaron una inversión de 12.887 millones de pesos.

“Me contaba recién Gabriel Katopodis que los próximos seis meses vamos a estar llegando con obras a 1500 municipios. Con lo cual, ese objetivo que me propuse de hacer una Argentina más federal es un objetivo que no vamos a claudicar. Hoy hemos visto obras que hablan mucho de la calidad de vida de los argentinos”, dijo Alberto Fernández cuando al cierre del acto en el que, desde el Museo del Bicentenario, habló de la vacuna contra la covid, de la y adelantó el anuncio, la semana próxima, de un “ambicioso” plan de viviendas.

“Después de la pandemia nos hemos dado cuenta del valor que tiene el cuidado el medio ambiente”, dijo el Presidente después de que los gobernadores hablaron de cada una de las obras que fueron anunciadas. “Hay una Argentina que se pone de pie y se levanta. Dijo algo el gobernador de Misiones que no se me escapa: además de mejorar las rutas hay que mejorar las rutas tecnológicas y me parece que es muy importante porque eso hace al acceso a la información de argentinos que están en lugares muy postergados”, dijo el primer mandatario.

También sostuvo que el Gobierno está trabajando en la construcción de 60 hospitales. “Ojalá podamos vacunar a la mayor cantidad de argentinos en el verano y que una segunda ola no frustre el país que estamos reconstruyendo después de que otro Gobierno lo destruyó. Estamos cumpliendo cada uno de los compromisos que asumimos”, dijo en vísperas del primer aniversario de su mandato.

“Nosotros no hablamos de brotes verdes ni de segundos semestres, regamos la patria todos los días”, aseguró Fernández en clara respuesta al anuncio que hizo el expresidente Mauricio macri sobre una reactivación económica que nunca llegó y en directa respuesta al “balance” que la oposición derrotada en las urnas hizo sobre el primer año de Gobierno del Frente de Todos, que se cumple este jueves.

El Presidente anunció también que ”la semana que viene vamos a presentar el plan de viviendas que es muy ambicioso”. Dijo que sabe que no va a ser fácil, pero que sabe que va a contar con la ayuda de gobernadores e intendentes.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a quien se comunicará mediante videoconferencia con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, además de intendentes de distintas localidades.

Se presentaron obras que fueron ejecutadas en Buenos Aires (18); Catamarca (1); Chaco (1); Córdoba (1); Entre Ríos (1); Mendoza (2); Misiones (1); Río Negro (1); San Luis (1); Santa Cruz (1); Santa Fe (1); y Tucumán (1) y forman parte de las 763 que actualmente se ejecutan en las 23 provincias y CABA, incluyen la gestión de todas las áreas del Ministerio y de organismos y empresas dependientes.

