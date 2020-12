El macrismo bonaerense rechaza suspender las PASO en el distrito

El macrismo bonaerense de Juntos por el Cambio salió con los botines de punta contra la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el distrito. “El debate que el gobierno está generando acerca de quitar las PASO para las próximas elecciones no es más que otra oportunidad perdida. Esta iniciativa es producto de una especulación política y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos”, señalaron en un comunicado los integrantes de la coalición opositora bonaerense.

“El debate que el Gobierno está generando acerca de quitar las PASO para las próximas elecciones, no es más que otra oportunidad perdida. Esta iniciativa es producto de una especulación política y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos”, apuntaron los dirigentes de la alianza macrista explicitando su posición contraria a la suspensión de las internas abiertas obligatorias de los partidos políticos previas a las elecciones legislativas de octubre.

“Venimos insistiendo, hace años, con la necesidad de hacer una reforma integral electoral, que nos permita tener elecciones más transparentes y ágiles, aprendiendo de las experiencias de tantas democracias en el mundo que han podido dejar atrás viejas prácticas que en algunos casos pudieron resultar fraudulentas y han facilitado el acto electoral para la ciudadanía”, destacó JxC de la provincia de Buenos Aires.

Curiosamente durante los cuatro años que la dirigente de PRO, María Eugenia Vidal, estuvo al frente de la gobernación la reforma que se impulsó fue contra la reelección indefinida de cargos en la provincia de Buenos Aires, que estaba dirigida para debilitar a los intendentes peronistas de conurbano, y que está siendo puesta en tela de juicio por sus fallas legales por los mismos dirigente de JxC.

“La reforma electoral, que debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas, nos da la posibilidad de incorporar ahora la boleta única y la ficha limpia, haciendo de nuestras elecciones un modelo institucional para toda la región”, afirmaron en el comunicado y agregaron que “el problema no son las PASO del año entrante, sino la forma en que seguimos votando en la Argentina del siglo XXI. Con la modalidad actual, la boleta sábana nos obliga a movilizar a miles de fiscales en las escuelas, a poner mesas en las esquinas donde se reparten toneladas de boletas de papel que se imprimen de a millones y se distribuyen”.”No podemos perder esta oportunidad para hacer una reforma de fondo, los maquillajes oportunistas no nos ayudan a mejorar, sino que están pensado desde un mero criterio especulativo. No se trata de ver cómo sacar ventajas, se trata de mejorar nuestro sistema electoral y ser ejemplo para toda la región”, apuntaron en el documento nuevamente contra la posibilidad de suspender las PASO por la Pandemia de Coronavirus. “Pedimos al gobierno actual que dé un debate verdadero, donde podamos trabajar todos juntos en un modelo electoral que elimine las prácticas fraudulentas y nos permita dar un paso adelante en la calidad de nuestra democracia”, concluyeron los dirigentes opositores.

Fuente. Pagina12