Moreau negó que estuviera en agenda la suspensión de las PASO

La diputada dijo que no existe un proyecto para ser tratado en Diputados y que el tema no merece un tratamiento exprés. Por su parte, Capitanich y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja afirmaron que será presentado el mismo miércoles.

A pesar de que varios gobernadores del Frente de Todos y hasta el Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco confirmaron el tratamiento de la suspensión de las PASO, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, negó que se lo vaya a tratar.

“No vi ningún proyecto, en nuestro bloque no hay ningún proyecto. Estamos trabajando con los temas de ILE (Interrupción Legal del Embarazo), Mil Días y movilidad jubilatoria”, comentó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal. En ese sentido, aclaró que no se habló del tema dado que no está en “en agenda para estos próximos días”.

“No me parece que pueda tener un debate exprés, de un día para el otro. Por ahora no hay nada en concreto en nuestro bloque ni en el Congreso que se esté debatiendo”, dijo.

Bianco, también en declaraciones radiales expresó el lunes. “Se trata de momentos particulares, el año que viene también será complejo y habrá un proceso de vacunación amplio. Hacer una movilización con un proceso eleccionario podría ser contraproducente, ya que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus”, y agregó que más allá de la situación nacional, en el caso de las PASO provinciales, “de querer suspenderlas, debería tener tratamiento en la Legislatura” provincial.

En las últimas horas, los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; y de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantaron que el miércoles será presentado un proyecto en el Congreso. En declaraciones a la radio online FutuRöck, Quintela sostuvo que la propuesta de suspender las PASO permitirá “tener tiempo de recuperar lo perdido”, y señaló que, por la pandemia, “se crearon dificultades fundamentalmente en temas educativos, de servicios, obras que no pudimos ejecutar”.

“Debemos recuperar ese tiempo perdido de esas actividades que tuvieron problemas”, indicó el mandatario provincial. Afirmó que “no es un problema económico”, al advertir que “es un año de recuperar lo que considero que es un año prácticamente perdido en términos que la programación que tenían los gobernadores quedaron relegadas porque tuvimos que modificar las necesidades del gobierno para lograr la atención para preservar la vida de nuestra gente”.

En tanto, desde el Gobierno nacional, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo que el Poder Ejecutivo “escucha los motivos por los cuales se deberían suspender” las primarias para luego “tomar una decisión al respecto”.

