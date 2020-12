Enfermera de Maradona dijo que el astro “no fue tratado por un golpe en la cabeza”

“Fue después de la operación, se levantó de la cama y golpeó su cabeza contra la pared”, aseguró el letrado y luego agregó: “Nos consta por testimonios de la enfermera que Diego se cayó contra una pared, se golpeó y no se le hizo ni siquiera una tomografía, ni una placa, ni un estudio de sangre para ver si estaba bien”.Esta enfermera de la que habló Braudy es Dahiana Madrid, la última que acompañó a Maradona antes de su muerte. El abogado de la testigo ratificó esta situación y agregó cierta información sobre el estado de salud del difunto que no se tenía en cuenta hasta el momento. “Ella entra a trabajar un viernes diez días antes de la muerte de Diego Maradona ”, contó Baqué en declaraciones televisivas, donde también agregó: “El lunes siguiente a ello lo acompaña al baño y el paciente le pide que se vaya, que no esté más con él. Sólo le daba las pastillas que le indicaba la psiquiatra. Nunca más lo revisó”.

En ese sentido, reveló que Madrid no tenía contacto directo con Maradona desde hacía ocho días, ya que la medicación se la entregaban sus asistentes, y cuando se cayó, apenas una semana antes de su muerte, nadie lo llevó a un hospital.

Por otro lado, aseguró que en la casa del barrio San Andrés donde se recuperaba no tenía un desfibrilador cerca que pudiera salvarle la vida ante una urgencia y “tampoco había un médico clínico”, según el abogado.

Es por esto que el letrado opinó: “El enfermero del turno noche le tomaba la presión. El día anterior de su muerte, la presión arterial de Diego Maradona era 130-100 y las pulsaciones por minuto llegaron a 115. Para un paciente cardíaco el límite debe ser de 80. Lo que le pasó se veía venir. Se olvidaron del corazón de Maradona”.

Y completó: “ La primera responsabilidad es del médico, y la segunda de la familia. Ni baño tenía la habitación. Le pusieron un baño portátil”.

El médico de Diego Maradona, Leopoldo Luque, podría quedar en una situación complicada tras declaraciones sobre la muerte del astro. Instagram

Estas son las principales razones por la cual la familia de Maradona apuntó contra Leopoldo Luque, el último médico personal del astro futbolístico, quien se presentó espontáneamente este lunes en la Fiscalía de San Isidro, aunque no pudo declarar porque “todavía” no está imputado por la Justicia, pese a lo que habían informado fuentes judiciales el fin de semana.

“Luque no está imputado, vamos a esperar a que se lo notifique y vamos a ver qué hacemos”, afirmó su abogada Mara Digiuni, que forma parte del equipo que defiende a Luque, encabezado por Julio Rivas, quien luego aclaró: “Por eso no se puede presentar a declarar”.

En ese sentido, la Fiscalía de San Isidro, luego de los allanamientos del fin de semana principalmente en la casa y la clínica de Luque, reorganiza el expediente para poder caratular la causa a “homicidio culposo” y comenzar con las imputaciones.

Por último, quien reapareció este lunes fue el abogado y agente de Diego Armando Maradona, Matías Morla, quien respaldó públicamente a Luque, al tiempo que será el representante legal de las cuatro hermanas del astro, Claudia Nora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel, que se presentaron como querellantes en la causa.

Fuente. ambito.com