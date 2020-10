Bono de $17000: los tres datos que hay que saber

Junto a la Anses, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) puso en marcha el nuevo bono de $17000 denominado “Acompañar“, que consiste en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva para asistir a las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.