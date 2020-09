Nación propone extender las clases hasta el 30 de abril

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, propuso la extensión del ciclo lectivo para los alumnos que están terminando el secundario hasta el 30 de abril del año próximo. De esa forma, indicó que se permitirá “el cierre de la educación obligatoria articulando con el nivel universitario superior”. La iniciativa, aclaró, fue aprobada por el Consejo Federal de Educación el 1° de septiembre pasado. Además, Trotta adelantó que este martes presentarán “un índice objetivo” que permitirá que el regreso a las aulas “se de cuando sea seguro”. Según el ministro, esos indicadores “sacarán la discusión del campo político para enfocarse puramente en lo epidemiolócio”.

La propuesta que fue aprobada por el Consejo Federal Educativo el 1° de septiembre dice que “se establece que para los estudiantes del último año del secundario se ofrecerán espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero y hasta la finalización del año lectivo 2020. Las jurisdicciones podrán ampliar este período hasta máximo el 30 de abril. Se podrán realizar clases y tutorías presenciales en espacios escolares o en otros ámbitos debidamente habilitados para tal fin y clases o tutorías virtuales”.

En esa línea, Trotta subrayó que “en todas las jurisdicciones priorizamos a los que están terminando los últimos años. Así fue en las provincias que se volvió”. “Sabemos que hay estudiantes que no tendremos el año próximo, por eso damos la posibilidad de que cada jurisdicción termine de definir cómo pondrá en valor lo aprendido a distancia por esos alumnos hasta el 30 de abril. De ese modo llevaremos tranquilidad a los estudiantes de que el año que viene podrán continuar con sus estudios superiores”, indicó.

Además, comentó que están articulando con el Consejo de Rectores de universidades privadas y el Consejo Interuniversitario Nacional: “tendremos una dificultad de infraestructura porque estarán los estudiantes que están terminando y empezando el último año, por eso estamos pensando cómo articular con las universidades e institutos terciarios para generar el cierre, más allá de que la emisión del título será de las jurisdicciones”.

Con respecto a la insistencia de la oposición para la vuelta a las clases presenciales –fue un eje de la reunión semanal que tiene Juntos por el Cambio– Trotta indicó que “somos promotores del regreso a las actividades presenciales, pero también somos responsables del cuidado de la salud. Todos tenemos derecho a opinar, pero la definición del regreso no es educativa, es una definición relacionada al campo sanitario en el marco de una pandemia”. Luego, resaltó que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la región Metropolitana “están en un nivel de complejidad en el que, según los especialistas, no están dadas las condiciones”. “Lamentablemente no una cuestión de deseo y una mala desición implicaría poner en riesgo a la comunidad educativa”, puntualizó.

El índice objetivo que presentarán este martes, según explicó el ministro, contará con indicadores vinculados a cantidad de contagios en los últimos 14 días, al nivel de positividad de los testeos que se llevan adelante e indicadores vinculados a la capacidad de respuesta del sistema sanitario. “Una vez que se cumplan los objetivos que permite el indicador, se podrá volver. Hay que entender que no se trata de una discusión política, simplemente no están dadas las condiciones epidemiológicas”, señaló.

Monitoreo federal para el retorno a clases presenciales

El monitoreo federal para el retorno a las clases presenciales que se aplicó en todos los niveles y modalidad -con excepción del sistema universitario- en el sector estatal, privado y en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la pandemia de coronavirus.

El relevamiento establece si el regreso es a la totalidad del tiempo habitual o parcial, la cantidad de docentes que no pueden reincorporarse por motivos asociados al contexto de coronavirus y la existencia de casos sospechosos o positivos de Covid-19 en estudiantes o docentes.

El monitoreo se llevó adelante a través del reporte de información por parte de los equipos directivos que, en distintas instancias, completan un breve formulario en línea que reciben por correo electrónico y al que pueden acceder desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet.

La carga de los datos se realizó en cuatro oportunidades: una inicial, durante la primera semana de clases presenciales y las siguientes durante los tres meses posteriores a la vuelta a las aulas.

En el caso de las escuelas rurales de contextos aislados y sin conectividad, los equipos directivos pudieron solicitar la realización de un informe único, que es el que corresponde a la primera semana del retorno a la presencialidad.

“El impacto de la pandemia ha sido y sigue siendo muy contundente y ha visibilizado aún más las enormes desigualdades que existen en nuestro país”, sostuvo el ministro Nicolás Trotta.

La implementación del monitoreo estuvo a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, a través de la Dirección de Información Educativa y en articulación con la Red Federal de Información Educativa (RedFIE).

El regreso gradual a las clases presenciales

Aquellas jurisdicciones que retomaron la presencialidad, debieron elaborar protocolos que fueron aprobados por el Ministerio de Educación.

Al día de hoy, son cinco las provincias cuyos protocolos fueron aprobados: Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Formosa y La Pampa.

En esos registros se especificó la cantidad de estudiantes que volvieron a cursar las clases de manera presencial, ya que el regreso es gradual y escalonado.

En la provincia de San Juan retornaron a las clases presenciales 10.446 alumnos; en Formosa: 8.886; en Catamarca: 10.229; en La Pampa: 14.532; en Santiago del Estero: 30.240, sumando un total de 74.333.

Sin embargo, dos semanas después del regreso a las escuelas y producto del incremento de los contagios por Covid-19, la presencialidad quedó suspendida en tres provincias: Santiago del Estero, San Juan y Catamarca.

La cartera educativa destacó que el aumento de los contagios no se debió a la apertura de las escuelas.

En cada una de las jurisdicciones se fue retomando la presencialidad: en Santiago del Estero solo se alcanzó a que regresen equipos directivos y docentes y la provincia debió volver a fases más restrictivas de aislamiento.

En tanto, en San Juan y Catamarca habían logrado la vuelta de algunos grupos de estudiantes pero debieron suspender el regreso a las aulas.

Por su parte, Formosa y La Pampa son los únicos distritos donde se retomó la presencialidad y se sostiene hasta hoy.

En todos los casos, las escuelas que regresaron a las clases presenciales son de zonas rurales o ciudades pequeñas donde no ha habido contagios comunitarios o no se registraron casos de Covid-19 positivos.

El Ministerio aclaró que por un tema de prioridades, los estudiantes que retoman la presencialidad son quienes cursan los últimos años del ciclo lectivo de cada nivel.

Fuente: Melisa Molina para Pagina12/ Télam