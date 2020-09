” Cuando la política criminal no colapsa”

Los trabajadores y las trabajadoras de la música dieron a conocer este jueves, un duro comunicado con antañas denuncias y reivindicaciones para el sector, que datan de los comienzos del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, y que en las últimas marchas y contramarmarchas de las fases epidemógicas, lo exponen al copaso.

El siguiente es el texto completo del documento:

“Estamos atravesando la peor situación sanitaria y económica desde que inició la pandemia. Pero además, en Bahía Blanca, los trabajadores y las trabajadoras de la música transitamos esta situación agobiados por una política criminal por parte de las autoridades municipales.

Queremos que la comunidad sepa que el 11 de agosto el intendente Héctor Gay y la directora del Instituto Cultural, Morena Rossello, aprobaron de manera irresponsable “permisos precarios” para actividades que involucran el quehacer musical. Sin embargo, dichas actividades no estaban autorizadas según el protocolo provincial sino para localidades que se encontraran en fase 5. Nuestra ciudad no sólo se encontraba en fase 4 sino que, precisamente por esa política de apertura indiscriminada, aumentó los casos de manera exponencial, al punto del límite del colapso sanitaria, según han denunciado los y las profesionales de la salud.

¿Quién se haría responsable de la situación de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? ¿Qué ART ser haría cargo de su suerte? ¿Quién iba a suministrar los instrumentos sanitarios? ¿Dónde el transporte seguro que prevé la normativa provincial? ¿Qué protocolos específicos según el instrumento musical del cual se trate? ¿Cómo se aprueba un protocolo si no se consulta a la organización gremial del sector en cuestión?

Ahora, con la aguda situación generada por las políticas del gobierno municipal, se vuelve a fase 3, pero se sigue improvisando.

¿Por qué decimos que el gobierno municipal ejecuta sus políticas de manera criminal? Porque no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos; porque no cumplen con las ordenanzas municipales vigentes; porque no ejecutan el presupuesto votado; porque ejercen discriminación ideológica y sindical; porque utilizan fondos del área para otros fines sin haberlos pasado –tal como mandata la situación de emergencia– por el ámbito legislativo; porque otorga “permisos precarios” fuera de fase exponiendo la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la música sin articular las mínimas herramientas de cuidado para una enfermedad que crece exponencialmente en su nivel de contagios y que ya cuenta muertos por miles en el país.

El 19 de marzo entregamos al gobierno municipal un plan de contingencia que, de no mediar el ya consabido encono contra la cultura de nuestra ciudad por parte de sus principales funcionarios, podría haber garantizado el derecho al acceso a la cultura por parte de la ciudadanía y el derecho al trabajo digno por parte de los y las laburantes de la música. En cambio, incurrieron en prácticas de trabajo no remunerado durante meses con el ciclo “Cultura en Casa”, en el incumplimiento de ordenanzas, en la suspensión de la Comedia, en el despido de talleristas y un largo etc.

El reclamo de nuestro sector sigue siendo el mismo y estaba previsto en el señalado plan de contingencia: que se ejecutara el presupuesto vigente en actividades que no requirieran la presencialidad y, a su vez, que los contenidos generados acompañaran a las políticas sanitarias en materia de salud mental de la población.

Es importante recalcar que nuestro sector no está pidiendo ningún privilegio: pide simplemente que se ejecute el magro presupuesto previsto en actividades que son necesarias y que pueden llevarse adelante de manera no presencial. Queremos destacar que NO ES CIERTO QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PORQUE NO MUESTRAN NINGÚN INCOVENIENTE A LA HORA DE AMPLIAR LA PLANTA POLÍTICA A MÁS DE SEIS FUNCIONARIOS EN EL INSTITUTO CULTURAL O HABER NOMBRADO A RUBÉN GARCÍA EN UN CARGO PARA ORGANIZAR EVENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS. ¿Para qué semejante planta política si han vaciado talleres y actividad? ¿De qué se ocupan?

A su vez, queremos manifestar nuestra más profunda solidaridad a los trabajadores y las trabajadoras de la salud en nuestra región quienes, pese al maltrato municipal y la relativización que han sufrido durante semanas por parte de las autoridades respecto del colapso del sistema sanitario, han puesto todo su empeño en concientizar a la comunidad, llevar adelante sus tareas sin aumento salarial y con cobro parcial del bono.

¿Por qué para quienes tanto trabajan hay tan poco y para quienes sólo destruyen y poco trabajan tanto? ¿Por qué tenemos que aceptar, como sociedad, estos niveles de cinismo y vulgar maltrato de profesionales por parte de oportunistas sin ninguna vocación comunitaria ni trayectoria de servicio público?

¡BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL!

¡BASTA DE DISCRIMINACIÓN!

¡BASTA DE INCUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS!

¡BASTA DE EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES!

¡EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO YA!

¡BASTA DE ACOMODOS Y PRIVILEGIO!”