Mensaje de Alberto Fernández a la oposición y a los “desestabilizadores”

El presidente Alberto Fernández brindó un fuerte discurso contra la oposición y los medios de comunicación por las mentiras que construyen alrededor del enfoque de su gestión y afirmó que ”desestabilizar la democracia argentina solo puede ser producto de la locura de alguien”.

Sus dichos se dieron en la provincia de Entre Ríos, en un viaje que realizó para firmar convenios de obra pública, financiamiento al desarrollo productivo y fortalecimiento administrativo. Allí, el máximo mandatario rechazó la idea de “desestabilización”, dijo que “no cree semejante cosa” y advirtió sobre “posiciones muy extremas que vienen de la oposición”, a las que catalogó como “muy irracionales”.

“Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”, remarcó Fernández.

Sin embargo, aclaró que no busca dar lugar a esos conflictos: “La verdad no tengo ganas de perder tiempo ni pelearme con los medios, ni con los periodistas, ni con los locos que piensan que la Argentina después de todo lo que vivió puede adherir a la idea desestabilizar la democracia”.

“Hay muchas posturas que no ayudan a la democracia. Pero la gente lo ve, también estoy convencido de eso. Y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia, no al Gobierno que fue elegido hace 9 meses”, enfatizó el jefe de Estado.

Y agregó: “Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49 por ciento de la gente nos votó”.

Por último, el Presidente habló de la necesidad de respetar los resultados electorales: “Si tengo una tranquilidad es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. A algunos no les gustará porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. En democracia, el que gana gobierna y el que pierde por lo menos se opone legalmente”.

Fuente. Pagina12