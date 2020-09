Empresarios y legisladores opositores rechazaron el aporte a las grandes fortunas

El oficialismo informó esta semana que el aporte extraordinario a las grandes fortunas recaerá solo en unas 9300 personas. Se trata de menos del 1 por ciento del total de contribuyentes que presentan anualmente la declaración del impuesto a los Bienes Personales. Sin embargo, los ricos no están solos. En los últimos días, dirigentes empresarios y legisladores de la oposición, como Daniel Funes de Rioja, Luciano Laspina, Facundo Suárez Lastra y Ricardo Buryaille, se manifestaron en contra del proyecto.

Estigmatizar la riqueza

El presidente de la cámara de las industrias alimenticias y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, fue protagonista de varios titulares luego de asegurar que “200 millones de pesos es tener un poco más de patrimonio que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas”.

“No veo que otros sectores de la sociedad hayan hecho contribuciones patrióticas. Si tenés 200 millones de pesos, aunque lo tengas todo en máquinas y herramientas, vos sos rico y tenés que pagar. Y que nadie se atreva a decir que los ricos no tienen que pagar, porque es pecado. Están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos”, agregó el empresario en declaraciones radiales.

En línea con el argumento de Funes de Rioja, el legislador opositor Luciano Laspina señaló que “subir impuestos en medio de una recesión es más recesivo”. En declaraciones radiales, ejemplificó el impacto que podría llegar a tener este gravamen: “Un empresario que tiene un galpón, que se compró dos o tres maquinarias en Europa, y que está pagando para mantener activa su empresa, probablemente tenga el nivel de activos para ser alcanzado por este impuesto y por eso va a tener que vender un pedazo de galpón o una máquina”.

El diputado radical Facundo Suarez Lastra también se opuso al proyecto que presentaron los legisladores Carlos Heller y Máximo Kirchner, del Frente de Todos: “Estoy en contra del aporte, si vos tenés un edificio de siete pisos donde funcionan oficinas no lo podés alquilar y encima te hacen pagar millones de pesos”, señaló en declaraciones radiales.

Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y ex ministro de agroindustria también salió en defensa de los más ricos: “En este país, al que tiene plata bien ganada lo denostan. Es explotador, oligarca, etc. Ahora, vos te robaste cualquier cosa, y sos un señor. Es una visión errada. Tenemos que pensar que la empresa se produce de muchos agentes, desde el empresario hasta los trabajadores y proveedores. Cuando sufre la empresa, no sufre el empresario. Es más, es el que menos sufre. Miremos a Marcos Galperín, ¿sufre él o los trabajadores?”.

Un poco mas del promedio

El proyecto de ley, cuyo texto definitivo se conocerá el próximo viernes con la firma del dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos realicen una contribución por única vez al Estado Nacional, con el fin de recaudar unos 307 mil millones de pesos para paliar las consecuencias provocadas por la pandemia de coronavirus, lo cual equivale al 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Así, el Estado prevé cobrar por única vez una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que al 31 de diciembre último hayan alcanzado los 200 millones de pesos. Tal como informó PáginaI12 el pasado 12 de septiembre en base a una encuesta de Analogías, la iniciativa cuenta con un apoyo transversal en la población, ya que es respaldada por votantes de Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión, José Luis Espert y Nicolás del Caño.

