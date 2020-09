Comercio: ¿cuál es la situación a seis meses del ASPO?

En tanto, un 10,1% no registró variación; 7% indicó que las ventas crecieron entre 1% y 25%; 9,3% dijo que las ventas incrementaron entre 26% y 50%; y 3%, que las ventas subieron más del 50%.

Según el relevamiento, el 25,6% cree que no habrá variaciones en las ventas en septiembre respecto de agosto; 23,3% piensa que caerán más de 50%; 20,9%, que caerán entre 25 y 50%; 15,5%, que se recortarán entre 1 y 25%; y 10,1% cree que crecerán entre 1 y 25%.

En este contexto, 70,5% de las empresas de comercio indicó que no tiene atrasos en el pago de salarios; 45,7% no tiene atraso en el pago de impuestos, y 62% no tiene atraso en el pago de servicios.

Acerca de cuál considera que será la condición de su firma de continuar las restricciones actuales por los próximos 30 días, el 38% podrá continuar operativa, 34,1% deberá reducir su tamaño, 31,8% sufrirá importantes pérdidas y 10,1% cerrará sus puertas.

A su vez, un 50,4% señaló que la reducción de personal es el escenario más probable en su empresa de cara a los próximos tres meses; al tiempo que 79,1% no prevé realizar inversiones en el corto plazo. De este modo, solo el 20,9% de las empresas posee expectativas de inversión para los próximos meses.

Por otra parte, el 73% de las empresas consideró insuficiente, mala o muy mala la ayuda estatal recibida durante el transcurso de la pandemia.

El 76% cree que la economía estará peor o mucho peor en seis meses; mientras que 50,4% cree que su comercio estará peor o mucho peor en seis meses, 31% que seguirá igual y solo 27,9% espera estar mejor.

El informe se conoció en medio de las negociaciones paritarias del sector que llevan a cabo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). El gremio de los trabajadores había informado un acuerdo entre las partes, pero hasta el momento no se homologó en el Ministerio de Trabajo.

En principio, el Sindicato de Empleados de Comercio anunció un aumento con una suma fija de 5.000 pesos por siete meses y que en enero se comenzaba a negociar nuevamente. No obstante, la firma no se llevó a cabo y la actualización salarial para más de un millón de trabajadores todavía no se concretó este 2020.

Fuente. Infocielo