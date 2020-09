¿Qué actividades continúan habilitadas en esta fase?

ACTIVIDADES SI AUTORIZADAS:

Comercios: está autorizada la venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes bajo la modalidad de venta online y take away. No está autorizado el ingreso de clientes a los locales.

Gastronomía: está autorizado el servicio de comidas y bebidas bajo la modalidad de venta online y take away. No está permitido el consumo en el interior de los locales.

Construcción: se encuentra autorizada las de viviendas unifamiliares. La construcción en edificios está prohibida, salvo en los casos para mitigación de riesgos, submuraciones y excavaciones que entrañen peligro propio o para propiedades linderas.

Deportes: están autorizadas las actividades deportivas INDIVIDUALES al aire libre:

Atletismo en todas sus modalidades (de forma individual).

Tenis (single).

Paddle (single).

Natación en aguas abiertas.

Canotaje (individual).

Yachting (vela – individual).

Remo (individual).

Golf.

Skateboarding (en club o polideportivo, con turno).

Preparación física individual con entrenador personal (en clubes o polideportivos).

Deportes ecuestres (entrenamientos).

Ciclismo con circuito determinado (en velódromo) // BMX (con turno, individual).

Escuelas de patín carrera y patín artístico (en espacios abiertos).

Surf (solo en modalidad escuela de surf).

Pesca deportiva (individual, con distanciamiento, en clubes de pesca).

Tiro deportivo (individual, en espacios abiertos).

Bádminton y tenis de mesa (single, en espacios abiertos).

Colombofilos.

Todas las actividades deben realizarse bajo el cumplimiento de los respectivos protocolos.

—

Decreto Nacional 754/2020: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235132/20200920.

Resolución Provincial 2322-MJGM-2020: https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10550/ver.

Más información oficial: RESUELVE.pdf.

Fuente/Foto: MBB