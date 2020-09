JxC alineados para exigir que haya clases a la intemperie

Fue un Zoom corto, de una hora. El ex presidente Mauricio Macri casi no abrió la boca. La ex gobernadora María Eugenia Vidal pegó el faltazo. Y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, siguió cosechando respaldos. En un nuevo encuentro de los lunes de la mesa ejecutiva de Juntos por el Cambio, los integrantes del espacio opositor aplacaron las disidencias sobre el impuesto a las grandes riquezas y acordaron una posición única: rechazarán que se les cobre por única vez a los propietarios de las grandes fortunas. También respaldaron a Larreta en su planteo de que deben volver las clases presenciales, en principio, al aire libre. El interbloque de Diputados salió con un comunicado conjunto exigiendo el retorno a clases y hasta el PRO difundió un saludo por el Día del Estudiante donde le reclamó al gobierno nacional que retorne la presencialidad.

La educación parece ser uno de los nuevos ejes de disputa que encontró el espacio opositor. Ya trascendió las discusiones entre los ministerios de Educación y se expandió a reclamos partidarios. Ese fue uno de los temas que se conversó en el encuentro de los lunes de Juntos por el Cambio. Del cónclave virtual participaron el ex presidente Macri –que casi no habló y unas horas más tarde nadie recordaba los pocos comentarios que hizo–; Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo; así como los jefes de bloques legislativos Cristian Ritondo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y el auditor Miguel Angel Pichetto.

Buena parte de la charla se concentró en repasar la agenda legislativa: la entrada del Presupuesto 2021 y el impuesto a las grandes riquezas. Sobre este último, había habido discusiones internas. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había picado en punta planteando que había que votarlo y sus diputados iban por esa línea. Pero finalmente se impuso el ala dura y resolvieron presentar el lunes un dictamen en el que rechazarán en bloque que quienes tienen fortunas de más de 200 millones de pesos paguen por única vez un aporte extraordinario.

Sobre el Presupuesto 2021, si bien hay una fuerte tendencia a votarlo en contra, decidieron esperar la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, para tomar posición pública. Eso sí, se sacarán algunas dudas con preguntas al funcionario que ya consensuaron.

Otro de los temas de la reunión fue la coparticipación porteña. Larreta explicó los detalles de la presentación que hizo ante la Corte Suprema. También conversaron sobre el avance del proyecto de ley que presentó el oficialismo y que busca que los fondos de la Policía de la Ciudad se disocien de la coparticipación. Ese proyecto fija en 24 mil millones los recursos que recibirá la Ciudad y establece una fórmula de actualización. Larreta advirtió que la policía le cuesta más del doble: cerca de 63 mil millones. No obstante, el poroteo les indicó que el Frente de Todos tiene el número para aprobar esa ley.

También Larreta insistió con su idea de volver a las clases presenciales, algo que fue apoyado por toda la mesa ejecutiva. Sostuvo que no entiende cómo el gobierno nacional no está pensando cómo volver a clases después de 6 meses y dijo que serían muy insistentes sobre esta cuestión en el encuentro con funcioanrios de la Nación.

El tema educativo no solo formó parte del Zoom, sino que llevó a una serie de pronunciamientos partidarios, como un tweet de la cuenta oficial del PRO, que jugó con la lógica de los memes en un saludo por el Día del Estudiante, y dijo que en este año “más duro que el Nokia 1100″, “exigimos al gobierno nacional soluciones para volver a la presencialidad”.

El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio también sacó un comunicado en el que exigió que “recuperen la presencialidad”. Lo escribió Victoria Morales Gorleri, una dirigente del PRO con mucha cercanía a la Iglesia. “La escuela, con un protocolo estricto, está capacitada para sostener a los alumnos y alumnas que lo necesitan de manera urgente”, remarcaron los legisladores de Juntos por el Cambio.

Consideraron que “la suspensión se ha prorrogado sin ofrecer ninguna certeza, ni plan alternativo de retorno progresivo a la presencialidad”. Sobre la disputa con la Ciudad, indicaron que “la coordinación nacional no puede negar la autonomía que cada jurisdicción educativa tiene que tener para pensar cómo atender la situación que estamos viviendo y tenemos que encontrar respuestas flexibles y dinámicas que nos permitan, poniendo a la escuela en el centro de la escena, diseñar el camino para la reapertura de las escuelas”.

“La realidad actual, con sobrada evidencia, nos demuestra que la salud emocional e incluso física de nuestros alumnos y alumnas se está deteriorando fuertemente a la vez que percibimos retraso o disminución en los procesos de contenidos cognitivos y habilidades adquiridas en términos de calidad educativa, que en un mediano plazo afectará a la gran mayoría de los estudiantes”, indicaron. Sostuvieron que se están haciendo “eco de las voces de muchas familias, estudiantes y docentes, que más que nunca necesitan volver a la escuela”

En un misil dirigido al Ministerio de Educación nacional, consideraron que “ha mostrado hasta ahora el silencio del mutismo en un tema central que nos atraviesa como sociedad y sobre el que se construye la comunidad como es la educación” y remarcaron que “se requiere una decisión clara en torno al regreso a la escolaridad”.

