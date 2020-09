“No hay ninguna limitación sobre el retiro o transferencia de dólares”

En ese sentido, el titular de BCRA indicó que “la Argentina está teniendo un problema estructural con los dólares” y que “cuando la Argentina exporte 83.000 millones de dólares, puede tener su mercado de dólares abiertos”.”Hoy exportamos 60.000 millones de dólares, los dólares que exportamos no alcanzan”, enfatizó Pesce y añadió que ”en los últimos 4 años, en vez de establecer restricciones, lo único que se hizo fue endeudar al país”"Estamos tratando de zafar del cuello de botella en este momento que no se produce exportación sobre la producción agropecuaria”, afirmó Pesce sobre las medidas aplicadas. En cuanto a los dichos del ministro de Economía señaló en declaraciones a radio Continental que “creo que lo que Martín Guzmán quiso decir es que no se iba a restringir la compra de 200 dólares”.Consultado sobre si tiene ahorro en dólares, el presidente del BCRA afirmó: ”Yo tengo ahorros en dólares” y agregó: “Sería preferible, es cierto, como dice el Presidente que los dólares estén para el trabajo”.Por último, dijo que “lo que se ha hecho es aplicar una retención al impuesto a las ganancias que cambia el precio para la compra de dólares”. “Sobre esto venimos trabajando el Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete, Banco Central”, afirmó y enfatizó que “nunca se evaluó prohibir el dólar ahorro”.”Un cepo total es muy difícil porque siempre hay gente que necesita dólares”, analizó el presidente del Banco Central.

Fuente. ambito.com