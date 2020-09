Alberto-Larreta en tenso deshielo para nueva prórroga de cuarentena

En la reunión de Olivos hubo también participación de Santiago Cafiero y Diego Santilli. En la previa se había realizó un operativo judicial en la quinta de Mauricio Macri en Los Abrojos en base una denuncia sobre violación de la cuarentena a partir de un encuentro con intendentes de la costa que hizo público Martín Yeza (Pinamar). En ese contexto, Alberto y Larreta volvieron a encontrarse en un nuevo escenario de la pandemia donde los contagios ya no se concentran en el AMBA sino en el interior del país. Este jueves se registró un nuevo récord de casos con 12701 contagios y 345 fallecidos. La Ciudad tuvo 1156 casos superada por Santa Fe con 1362. La provincia de Buenos Aires registró 6319 contagios.En el plano sanitario, y de cara a la prórroga de cuarentena que regirá a partir del lunes, el gobierno nacional desacopló la definición del principal punto de conflicto entre la Nación y la Ciudad hasta el próximo lunes. El regreso de clases al aire libre en plazas, parques y espacios públicos para unos 6500 alumnos que no tienen conectividad quedó fuera de la agenda de la reunión y tendrá su resolución el próximo lunes en un encuentro de Nicolás Trotta y Soledad Acuña con Ginés González García y Fernán Quiros. Sin embargo, la administración de Larreta podría lograr que habiliten la gastronomía en patios y terrazas al aire libre mientras que los gimnasios no lograrán habilitación para volver a funcionar.“Convierten en una cuestión de Estado habilitar una terraza para tomar un café. Si no aceptan las propuestas de apertura, no vamos”, advirtió durante el transcurso de la tarde un funcionario porteño ante la consulta de Ámbito sobre la asistencia de Larreta a la convocatoria presidencial. La negociación había comenzado en la tarde noche del miércoles con un encuentro entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus pares bonaerense, Carlos Bianco, y porteño, Felipe Miguel. Desde la Provincia informaron que la posición ante la próxima fase “es continuar lo más parecido posible a la situación actual”, al tiempo que la Ciudad trasladó la propuesta de abrir más espacios gastronómicos al aire libre y el plan de regreso a clases en plazas y otros espacios.

De cara a la próxima fase, la intención del gobierno nacional es regionalizar la toma de decisiones sanitarias de acuerdo a los picos, mesetas o descenso de casos que registra cada distrito. Con más responsabilidades locales. En ese sentido el Gobierno bonaerense planteó que la idea para la próxima etapa del aislamiento “es mantener lo más parecido el esquema actual” aunque se planea comenzar a recorrer un camino hacia la “nueva normalidad” en los próximos 15 o 20 días, con mayores flexibilizaciones y aperturas de actividades. “Esta semana puede haber algunas aperturas puntuales pero seguiremos en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. De consolidarse la tendencia que venimos observando, podemos apuntar en las próximas semanas a desandar el camino con mayores flexibilizaciones”, explicaron fuentes de la Gobernación. Y que en la próxima etapa se podrían habilitar la construcción en las obras privadas y la visita a los cementerios. Sobre la construcción dijeron que “estamos trabajando protocolos con las cámaras y los gremios para armar instancias de regreso”.

Fuente. ambito.com