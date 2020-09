Copa Libertadores: vuelven a jugar todos los equipos argentinos

Después de seis meses, la espera llegó a su fin y este jueves vuelven a jugar los equipos argentinos la Copa Libertadores. En medio de la pandemia por coronavirus, los diferentes equipos comenzaron las prácticas para poder conquistar el título más importante del continente. Pero lo que más llama la atención es el tiempo de preparación que tuvieron los participantes de los distintos países, ya que muchos están compitiendo en sus respectivos torneos locales.

Cómo llegan River, Boca, Racing, Tigre y Defensa y Justicia.

RACING vs NACIONAL

Día: jueves 17/09

Horario: 17:00 (argentina)

TV: Fox Sports

El club había comunicado que el pasado lunes Iván Pillud, Lucas Núñez y Matías Zaracho habían dado positivo de coronavirus. Un nuevo análisis al lateral dio negativo y podría ser de la partida si los estudios cardiológicos son favorables. Es duda hasta último momento.

SAO PAULO vs RIVER

Día: jueves:17/09

Horario: 19:00 (Argentina)

TV: ESPN

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo recibió la noticia de que Milton Casco se contagió de coronavirus y no podrá viajar a Brasil. El “Millonario” viajó a San Pablo este miércoles por la noche.

DEFENSA Y JUSTICIA vs DELFÍN

Día: jueves 17/09

Horario: 19:00 (Argentina)

TV: ESPN

El equipo de Florencio Varela no llega complicado con jugadores contagiados de coronavirus, pero si llega complicado con lo números. Es que Defensa y Justicia perdió los dos partidos disputados y necesita de una victoria para poder seguir con chances de pasar a la siguiente ronda.

LIBERTAD vs BOCA

Día: jueves 17/09

Horario: 21:00 (Argentina)

TV: ESPN 2

El conjunto “Xeneize” pasó días muy complicados, ya que tuvieron un brote de coronavirus y esto encendió las alarmas de los dirigentes. Con una polémica decisión, Conmebol permitió que los contagiados hace más de diez días jueguen pese a no tener un análisis con resultado negativo. No viajan a Paraguay el defensor Lisandro López, positivo de Covid-19, y el director técnico Miguel Ángel Russo.

GUARANÍ vs TIGRE

Día: jueves 17/09

Horario: 23:00 (Argentina)

TV: Fox Sports

El “Matador” sumó algunos casos positivos en las últimas semanas, pero logró recuperarlos y ya cuenta con el plantel completo para viajar a Paraguay e intentar dejar el último lugar de la tabla. Tigre perdió ante Palmeiras y luego en Bolivia ante Bolivar.

Fuente minuto1