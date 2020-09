Aporte de las grandes fortunas: el 15% se destinará para urbanizar las villas y un 20% al plan Progresar

El oficialismo dio inicio este miércoles al debate del proyecto de ley que propone una contribución extraordinaria de las personas que tengan bienes declarados hasta el 31 de diciembre del 2019 por más de 200 millones de pesos.

La iniciativa se trató con mucha moderación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, que se comprometió a convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances de la iniciativa. Lo hizo tras un pedido de los diputados de Juntos por el Cambio.

Heller aclaró que las personas alcanzadas por el aporte solidario a las grandes fortunas serán menos que las previstas. “Estimamos que el número va a estar más cerca de 10.000 que de 12.000”, señaló, al tiempo que aclaró que “hasta que no estén todas las declaraciones juradas del 2019 no vamos a tener una cifra cierta alcanzadas por los rangos que hemos propuesto”.

En la redacción del proyecto se agregó que, si una persona que tiene declarados bienes en el exterior acepta repatriar el 30% de esas tenencias financieras, todos los bienes quedarán exceptuados de la alícuota diferencial del 50 por ciento que se establece en el texto.

El titular de la comisión recordó que la iniciativa propone una alícuota del 2% que asciende gradualmente hasta llegar al 3,5% para quienes tienen declaraciones de Bienes Personales superiores a los 3.000 millones de pesos. En cuanto al destino de lo recaudado, Heller especificó que un 20% será para equipamiento médico; otro 20 para subsidios a las MiPyMEs; otro 20 para el programa Progresar; un 15 para la urbanización de barrios populares; y un 25 por ciento para la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Entre las principales críticas de la oposición primó la discusión semántica del título, si es un impuesto o un aporte. El primer cruce fue entre Heller y el radical Ricardo Buryaile. “No es un impuesto. Es un aporte diputado, disculpe que lo corrija”, lo interrumpió en su alocución el presidente de la comisión. Y Buryaile aclaró; “En la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”. Luego especificó: “Si es un aporte puede ser voluntario”. El debate finalizó con Heller anunciando que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.

Por su parte, el también radical José Cano cuestionó que la iniciativa sigue “avalando que la centralidad de recursos esté en el gobierno nacional y no se coparticipe a las provincias”. “Me llama la atención que este fondo que se crea no sea coparticipable en virtud de las dificultades que tienen las provincias; también me sorprende el 20 por ciento para el Ministerio de Salud de la Nación, dándole centralidad para la compra de equipamiento cuando la verdad es que estos recursos lo deberían administrar los sistemas de salud pública de las provincias”, agregó.

Facundo Suarez Lastra (UCR) cambió de tema y cuestionó la medida del Banco Central que intenta incentivar el ahorro en pesos para quitarle presión al dólar. “Atentar contra el ahorro en la Argentina es jugar a favor de los que se pueden endeudar o enriquecer. Cuando no hay ahorro que permita que se invierta, que se genere empleo, pasa lo que pasa en el país y esta ley es una mala señal”.

En defensa el proyecto, la diputada del oficialismo Fernanda Vallejos vinculó el aporte extraordinario con la desregulación financiera y con la evasión, el fraude fiscal y la fuga de capitales de los sectores más ricos. “El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior”, precisó. “Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”.

La legisladora -que colaboró en la elaboración del proyecto- destacó que debates de este tipo de medidas se instalaron con fuerza en España, Italia, Suiza, India, Perú y Brasil, entre varios otros países, con distintas características. “Es difícil oponerse a un aporte que rescata conceptos que se están discutiendo en todo el mundo”.

Si bien quedaron muchos oradores en la lista, no se escuchó la voz de los diputados del PRO. Por eso se definió continuar la discusión en una nueva reunión convocada para el lunes a las 16.30. El Frente de Todos intentará firmar dictamen ese día y garantizar la presencia de Marco del Pont.

