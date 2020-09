“Nos da vergüenza un Estado asociado a los especuladores”

El Presidente lanzó Precios Cuidados para la Construcción en una fábrica de San Fernando. Allí cuestionó a quienes “creen que la Argentina es un país para pocos” y “están convencidos que es mejor negocio tener dinero afuera, en paraísos fiscales donde no pagar impuestos”.

El presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes creen que “una buena república” es aquella que restringe las posibilidades de empleo y producción a las empresas nacionales y puntualizó que “el verdadero dilema” de la política argentina está entre quienes construyen “un Estado asociado a los que producen y trabajan, y entre los que creen que la Argentina es un país para pocos”.

“No nos avergüenza decir que ahora el Estado está presente. Lo que nos da vergüenza es que hubiera un Estado asociado a los especuladores. Nosotros no somos eso” y “tenemos dos objetivos por delante: la producción y el trabajo”, remarcó el jefe de Estado.

Las definiciones de Alberto Fernández fueron una respuesta de soslayo a la nota publicada por el ex presidente Mauricio Macri, en la que cuestionó aspectos de la actual administración sin hacer una autocrítica de su gestión.

No obstante, Fernández no mencionó al titular de la Fundación FIFA pero sí se refirió a quienes “están convencidos que es mejor negocio tener dinero afuera, en paraísos fiscales donde no pagar impuestos”, en vez de fomentar la apertura de empresas nacionales.

Lanzamiento de Precios Cuidados para la Construcción

El Presidente estuvo en la planta de Hidromet, una empresa de grifería y accesorios de la localidad de San Fernando que relanzó su producción en los últimos meses. En los cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio esa firma redujo a la mitad su producción y su planta de trabajadores, y debió pagar intereses altísimos por las altas tasas de interés. “¿A quién se le puede ocurrir que eso es una buena república?”, se preguntó el mandatario durante su discurso.

“El verdadero dilema es entre los que creen que el Estado debe estar asociado a los que producen y trabajan, y los que creen que la Argentina tiene que ser un país para pocos, y están convencidos de que es mejor negocio tener dinero en paraísos fiscales, donde no pagar impuestos y enriquecerse”, dijo. “Así potenciaron las fortunas que heredaron o que hicieron evadiendo impuestos”, criticó.

“Una Argentina que sumerge en la pobreza al 40 de la población porque le quita el trabajo y promueve la especulación, le sirve a muy pocos. Nosotros queremos una Argentina que nos sirva e incluya a todos”, definió el primer mandatario acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y parte del gabinete de Ministerio de la Producción al frente de Matías Kulfas.

Durante el acto en San Fernando, el Presidente lanzó programa Precios Cuidados para la Construcción, que fijará precios de referencia con una reducción del 5 por ciento respecto de los valores ya existentes de 89 productos, en 17 rubros de esa área. El programa fue acordado por la Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español.

Fernández subrayó, además, que “el capitalismo necesita de gente que compre y consuma” y resaltó que ese fue el motivo por el cual nació Ahora 12, un plan que “fue exitoso y al que (durante el gobierno anterior) no se animaron a borrarlo pero lo empequeñecieron y dejaron inviable para que nadie piense que se beneficiaba con una medida de otro gobierno”.

Por su parte, Kulfas indicó que el programa que fijará precios de referencia para insumos de la construcción fue acordado por la Secretaría de Comercio Interior con sectores de la industria y el comercio. “Será una referencia clara” y los productos incorporados tendrán “una reducción del 5 respecto de valores existentes” en el mercado. “Es un elemento más que contribuye a la reactivación”, aseveró.

El gobernador, en tanto, Kicillof criticó la política del gobierno de Mauricio Macri. “Se habló de un Estado ausente, pero no. No hubo un Estado ausente sino un Estado que pateó en contra” del sector productivo, “porque tener una tasa de interés del 80 por ciento es una decisión del Estado; lo mismo que fomentar la timba financiera y la fuga de capitales”.

