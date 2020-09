Bancos siguen reteniendo de manera ilegal el IFE de beneficiarios con deudas

Ocho medidas cautelares fueron dictaminadas en diferentes causas judiciales, con un fin en común: ordenar a los bancos no realizar ningún tipo de descuento sobre los fondos recibidos por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Los bancos que recibieron estas órdenes judiciales son Provincia, Ciudad, BBVA, Santander, Galicia, Macro, Hipotecario y Patagonia.

Las cautelares surgieron a partir de iniciativas legales de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), que realizó una serie de acciones colectivas a partir de las denuncias recibidas por parte de beneficiarios y beneficiarias del IFE, quienes advirtieron que los bancos realizaban descuentos en el IFE para cobrarse deudas por créditos anteriores o para avanzar en el cobro de servicios brindados a esos usuarios. Ambas deducciones son ilegales.

“Las acciones impulsan la protección de quienes cobran a través de entidades financieras, para que cesen los descuentos o deducciones sobre el IFE y se devuelva el dinero”, apuntaron desde UCU. “A la fecha, hemos obtenido ocho medidas cautelares”, indicaron. Esas órdenes de la justicia no solo exigen el cese de los descuentos, sino que también obligan a las entidades a “la devolución automática de lo que se haya descontado”.

Algunas de las entidades financieras en cuestión manifestaron haber cesado los descuentos. Sin embargo, desde UCU aseguran que aún reciben reclamos. “Cientos de beneficiarios y beneficiarias del IFE denuncian que siguen recibiendo descuentos, que no se están materializando las devoluciones automáticas y que, en caso de efectvizarse, el reintegro demora semanas o meses”, afirmaron. Agregaron que “se multiplican las quejas por la deficitaria atención a los usuarios” favorecidos por la medida cautelar que pretenden reclamar por los descuentos ilegales.

Tiempo tuvo acceso a una de las grabaciones que los bancos debieron aportar a la causa por orden judicial. En la misma, se escucha la siguiente conversación entre una representante de la entidad y un beneficiario del IFE al cual le habían descontado un monto importante por un préstamo.

–¿Usted desea que pidamos el reintegro del débito que se realizó?

-Sí.

-¿Quiere que se genere el reintegro?

-Sí.

-¿Quiere que se devuelvan esos diez mil pesos a la caja de ahorro o usted lo quiere dejar como pago de lo que sería el préstamo?

-No, no, porque estoy en una emergencia social. No hay forma.

-Comprendo. Ahora le tomo el pedido.

La abogada Caren Kalafatich, de UCU, aseguró que si bien las resoluciones son provisorias (por su carácter de cautelar), son “importantes porque cualquier descuento, débito o retención debe ser devuelto en 48 horas, a la misma cuenta y no tiene que haber petición de la parte damnificada, sino que debe hacerlo el banco de oficio”.

“Apuntamos a que se disponga una multa civil contra las entidades financieras, con algún interés similar al que cobran los bancos cuando un cliente tiene un atraso en un pago, a través del Principio de Reciprocidad”, explicó la abogada.

Desde Anses, si bien no brindaron detalles del caso, afirmaron a este medio que “está prohibido que se retenga el IFE; esa plata no se puede tocar”.

“Queremos hacer pública esta situación para que cada beneficiario y beneficiaria del IFE pueda acercarnos sus denuncias, las que serán presentadas en las actuaciones judiciales como incumplimiento a las medidas judiciales dispuestas”, señalaron desde UCU.

En la ONG de defensa de consumidores destacaron que “otras acciones se encuentran en trámite en diversas jurisdicciones del país a la espera de una decisión judicial por la misma práctica contra otras entidades financieras”.

En palabras de uno de los jueces actuantes, “existe además un marcado peligro en la demora que habilita proceder cautelarmente, pues está en juego el derecho a la alimentación”. «

Fuente. Tiempo.ar