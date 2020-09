Kicillof presenta el programa Aulas del Bicentenario

“Cuando aspirábamos a este lugar nunca nos imaginamos que íbamos a pasar un día del maestro y la maestra en estas circunstancias”, comenzó en su discurso, el gobernador Axel Kicillof, quien les agradeció a los y las docentes que participaron del acto en Gobernación.

Después, el mandatario bonaerense se refirió al peor momento de la pandemia del COVID-19 y aseguró que existen dos caminos, uno de los cuales apunta a “ignorar” la realidad y otro el de trabajar para bajar los contagios. “Hay dos formas: una es ignorarlo. Y otra es, todos los días y con mucho esfuerzo, resistirlo y combatirlo”, contó el gobernador.

Para Kicillof, “una de las respuestas más importantes que se han dado en esta pandemia, nació de la mano de los trabajadores de la educación”, y posteriormente se refirió a la posibilidad de volver a las clases presenciales.

“Hemos visto cómo algunos países intentaron volver a la escolaridad presencial, pero tuvieron que retroceder por el desastre epidemiológico”, explicó.Por último, Kicillof enumeró los planes de obras que se anunciaron para refaccionar las escuelas de la provincia y recordó de qué forma se concebía a la educación durante el gobierno de María Eugenia Vidal. “La pandemia contribuyó a poner las cosas en su lugar”, dijo.

Por su parte, la ministra de Educación, Agustina Vila, consideró que “el aislamiento no es lejanía, el aislamiento no es ausencia”, al tiempo que sostuvo que “este gobierno no necesitó de una pandemia para saber que la labor de un docente no es reemplazable”.

En tanto, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, se deshizo en elogios a los y las docentes que participaron del acto y aseguró que los trabajadores de la educación son uno de los “héroes” de esta pandemia. “Ustedes, junto a nuestros médicos y fuerzas de seguridad, van a ser los héroes en esta pandemia”.

Fuente. Infocielo