“No reviste un vicio de inconstitucionalidad”

Sin embargo, Cafiero, señaló que no representa “un vicio de inconstitucionalidad” ya que se trata de una revisión de una decisión tomada por el expresidente Mauricio Macri en 2016. “Así como en 2016 Macri por decreto había agregado estos fondos, ahora estos fondos se distribuyen de una manera distinta a partir de un decreto también”, dijo, y remarcó que “no son recursos coparticipables sino del Tesoro nacional que se le cede a la provincia” ya que “la Ciudad no está en la ley de coparticipación”.Siguiendo esa línea, criticó el cambio de postura de Larreta, quien en 2016 manifestó públicamente que los recursos obtenidos por parte de Nación no provenían de la coparticipación. “En ese momento, el jefe de gobierno porteño decía que no revestía coparticipación, sino que eran fondos para solventar salarios por traspaso de la policía”, retrucó Cafiero.

“El presidente siempre planteo que veníamos a reparar deudas e inequidades. Acá se vino a reparar una inequidad que había hecho el expresidente Macri. Es un tema que se había discutido ya. Lo veníamos planteando desde la campaña. Era necesario que la Ciudad devuelva los recursos que estaban mal asignados” y repitió que por aquel entonces “Larreta dijo que no representaban fondos de coparticipación sino específicos por la transferencia de la policía”.

Respecto a los fondos que recibía Ciudad, sostuvo que “lo que decimos que es que fueron fondos desmedidos” pero insistió que Nación seguirá “cumpliendo con los recursos que tienen que ver con solventar a los policías de la Ciudad”.

El funcionario nacional remarcó que la conversación entre Alberto Fernández y Larreta respecto a dichos recursos “se venía teniendo hace mucho tiempo y se postergo por la pandemia”. Al mismo tiempo hizo hincapié que si bien habrá transferencia de recursos hacia Provincia “es injusto también no decir lo que Nación le dio a Ciudad en concepto de ATN y ATP. Entre marzo y septiembre llegamos a 47 millones de pesos de Nación invertidos en la Ciudad, eso no se dice. Es injusto e incompleto el planteo que se hace. Todos esos recursos se vuelcan en la Ciudad”.

