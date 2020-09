“No vamos a aceptar que sigan con esta protesta: no todo está permitido a la hora de reclamar”

En la Quinta de Olivos junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los intendentes del Conurbano del oficialismo y la oposición, Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires como punto de partida para resolver el reclamo de las protestas de la Policía Bonaerense, convocó a los oficiales a “deponer democráticamente la actitud” y les recordó que “no todo está permitido a la hora de reclamar”.

“La presencia de los efectivos armados genera intranquilidad en mucha gente. A toda esa gente que querían venir a acompañarme, les doy las gracias. Confío en esa gente que cree que la democracia es el único camino”, indicó Fernández para enviar un mensaje a las organizaciones sociales que habían convocado una marcha hacia Olivos bajo el lema “Por la democracia y por la paz”.

El Presidente les habló directamente a los policías que mantenían protestas en varios puntos del Conurbano y les recordó que, en plena pandemia, “hay ciertas actividades que deben seguir adelante, más allá de un reclamo justo”. “En la provincia de Buenos Aires hemos visto efectivos y retirados, que no sé a titulo de qué estaban allí. Dejan patrulleros parados y gente desamparada”, agregó el jefe de Estado.

Cuando comenzó a emitirse el mensaje presidencial, la protesta frente a la Quinta de Olivos ya se había desarticulado, luego de un particuar episodio en el que se negaron a dialogar con el propio jefe de Estado. Los policías que estaban apostados en distintos puntos del Conurbano realizaban asambleas para definir los pasos a seguir.

Otras definiciones de Alberto Fernández

“Los bonaerense no merecen ese tipo de protestas. Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlos respetando las reglas de la democracia y la institucionalidad”.

“Cuando veo en la avenida Maipú, en Olivos, tanto patrulleros parados, estoy pensando cuántos patrulleros dejaron a merced de quienes delinquen a los ciudadanos”.

“Soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que ha quedado atrasado sus salarios y hay que dar una respuesta. Vamos a buscar y darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Les pido democráticamente que depongan la actitud, no es bueno verlo en esa actitud”.

“Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta. Confiamos en que el personal de la policía de la Provincia, que nos acompañan en esta situación difícil, adviertan el esfuerzo que estamos haciendo y nos acompañen en esta epopeya de hacer un país distinto”.

“Parte de las necesidad de los bonaerenses es tener garantizada la seguridad y para eso hay que tener una buena policía. Quiero empezar a construir una buena policía. Estoy seguro que hay muchos oficiales que creen en la fuerza de la que son parte y les quiero pedir que nos ayuden a pensar cómo poner orden, luego de tantos años de desorden”.

“Este es el modo en que debemos trabajar, unidos, dialogando y resolviendo los problemas de la gente” afirmó

Fuente. Pagina12