Hay más de 81.000 trabajadores que padecen Covid 19, el 30% es de salud

Desde las cifras oficiales se consignó que al 2 del corriente más de 81 mil trabajadores se contagiaron de Covid-19 en el ámbito laboral como también que el 30% de esos enfermos pertenecen al sector de salud. Sobre los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) el segundo sector más afecatado por la pandemia es de las las fuerzas armadas, seguridad y bomberos con el 13%.

Además de esa mensura urge considerar que no hay guarismos sobre los trabajadores que se desempeñan “en negro”y que del 2 a la fecha esos 81.000 crecieron en forma preocupante.

En el tercer lugar del relevamiento oficial está el personal de venta minorista de bienes y servicios con el 8%; trabajadores de mantenimiento y limpieza con el 6% y transporte de pasajeros con el 5%. Para el resto de las 200 actividades con registro en la SRT se ubica el 38% restante. La cobertura de ART también es potestad de quienes aún sin relación de dependencia abonan dicha cobertura individualmente para resguardar afecciones o percances.

En cuanto al 30% de personal sanitario enfermo por Covid la infectóloga del Hospital Muñiz Graciela Piovano consideró que tales cifras “revelan que no éramos alarmistas respecto al incremento de casos. También nos obliga a una mirada crítica y autocrítica de la salud pública y privada”. En ese punto Piovano remarcó que el personal de salud, que incluye a médicos, enfermeras/os, camilleros, choferes y personal auxiliar no tiene un “banco de suplentes” y que a esta altura “es como que se inmolan, en no pocos casos, frente a la emergencia y por vocación de servicio”. La infectóloga ponderó que la pandemia debe activar políticas de Estado y toma de conciencia privada “porque incluso el pluriempleo y la flexibilización laboral generan perjuicios que esta pandemia dejó al descubierto”.

La franja etaria con más casos según el informe de la SRT está entre 30 y 34 años, con 9.140 contagios entre hombres y 6.125 de mujeres. Le sigue el rango de entre 35 a 39 años, 8.283 hombres y 5.576 mujeres, y en tercer lugar quienes tienen entre 25 y 29 años, ese detalle hace a 7.800 hombres y 5.126 mujeres.

Para datos duros y respecto a cobertura de “incapacidad laboral temporaria e indemnización por fallecimiento”, el Sistema de Riesgos del Trabajo por medio del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales afronta un costo de $5.300 millones. Ese valor surge de tomar el promedio de 21 días de inactividad por enfermedad y un sueldo medio de $61.000.

A través del DNU 367/2020 se dispuso que el Covid-19 es una enfermedad de carácter profesional por ende las ART deben dar cobertura a los trabajadores que la padecen, en aquellos casos que dichos trabajadores se encuentren desempeñando actividades y servicios declarados como esenciales por la emergencia sanitaria.

Fuente. BAENegocios