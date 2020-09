“Los trabajadores de salud hacen un tremendo esfuerzo pero no pueden más”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió este jueves al estrés que vive el sistema sanitario en pleno crecimiento de contagios de coronavirus y advirtió que los “en la provincia hay suficientes trabajadores de salud pero con un fuerte desgaste”.

“Lo venimos advirtiendo. Hay camas pero estamos trabajando al 150% de la capacidad de trabajo habitual. Los trabajadores de la salud están cansados y además sienten que están solos porque la política y los medios dicen que esto ya pasó”, analizó el funcionario bonaerense.

“Estamos ante un tremendo esfuerzo de los trabajadores de salud que ya no pueden más, que se enferman, se estresan, y la calidad ya no va a ser la misma”, sostuvo y añadió: “Tuvimos planteos de los médicos y trabajadores de salud y tienen razón. La dirigencia política y comunicacional no puede decir que pasó la pandemia y no escuchar a los trabajadores de la salud. No se puede decir que pasó la pandemia y pensar que es cierto”.

Consideró, en ese sentido, que “hay que hacer un esfuerzo para bajar la cantidad de casos” y calificó como “irracional” hacer más aperturas, como lo que ocurre en la Ciudad con bares, restaurantes y reuniones al aire libre.

“Resulta irracional hacer más aperturas. Si estamos bien pero suben los casos no se explica por qué abrimos. Si uno abre actividades cuando bajan los casos van a dejar de bajar. Si la situación de casos no está mejorando no podemos hacer cosas como si estuviera mejorando”, explicó.

Fuente. Tiempo.ar