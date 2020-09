La UIA reclamó una reforma tributaria y alertó por la informalidad

“La moratoria impositiva y previsional que se ha presentado recientemente es una herramienta muy importante para afrontar la crisis actual. Ahoraque promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción”, destacó Acevedo.

El presidente de la UIA alertó por el “difícil contexto” dejó en “evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal”, y por eso reclamó “mejor tributación, eliminando los impuestos distorsivos”.

También pidió “generar incentivos para la creación de más y mejores empleos”, y elogió la ayuda del Estado en la puesta en marcha del ATP al sostener que “ha sido de mucha ayuda” para la industria. Y puso de relieve el acuerdo que firmaron con la CGT que “permitieron sostener el empleo parcialmente”.

Sin embargo, advirtió: “hacia adelante, tenemos que trabajar para transformar estas iniciativas en incentivos de un nuevo ecosistema laboral que promueva la productividad. Esto solamente será posible con debates profundos en los que todos nos escuchemos, algo que lamentablemente no sucedió durante el tratamiento de la Ley de Teletrabajo en el parlamento”.

En el capítulo de financiamiento, la UIA exigió la creación de una “banca de desarrollo federal y de perfil productivo”. “Durante la pandemia, se ha avanzado junto al FOGAR en el sistema de garantías, así como en otras áreas. Sin embargo, Argentina tiene un tema crítico por resolver: dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de financiamiento productivo”, afirmó Acevedo.

Los industriales insistieron en la necesidad de “hacer más federal el entramado productivo”, al señalar que “en cada región del país hay empresas industriales con enorme potencial”. En ese aspecto recalcó que “la infraestructura, definitivamente, tiene que nivelar las asimetrías entre provincias”.

“Aumentar las exportaciones”, fue un capítulo del paquete de media docenas de medias que le pidió al Gobierno, aun cuando Acevedo aclaró en la transmisión en vivo que se realizó desde el parque que tiene la fábrica Sinteplast en Ezeiza que el ministro Matías Kulfas iba a anunciar posteriormente medidas en ese camino. Del acto participaron presencialmente integrantes de la conducción de la UIA, como Luis Betnaza, Miguel Rodríguez, Tomás Karagozian y Marysol Rodríuguez, ambos de la UIA Joven.

“En esta nueva normalidad que nos toca vivir, la competencia predatoria pasa a ser la regla, y no la excepción. Por eso es clave desarrollar incentivos para sostener y ganar nuevos mercados. Argentina necesita generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa”, enfatizó.

Por último, Acevedo pidió “vincular el sistema educativo con los avances de la revolución 4.0 para incrementar las aptitudes de los argentinos”.

Para poner en marcha este paquete de propuestas, la UIA dejó claro que se trata de “una tarea ardua que la dirigencia industrial con más años sobre sus espaldas está llevando adelante hoy en día; para aggionarnos y entender el nuevo mundo en el que desarrollamos la actividad productiva”, y elogió a la “gran camada de dirigentes jóvenes”.

Acevedo advirtió que es preciso entender que “ningún objetivo será realizable si no hacemos una autocrítica sobre la forma en la que construimos el vínculo entre los actores sociales”. “En un mundo plagado de incertidumbres, Argentina necesita que nosotros, la dirigencia, logremos ofrecerle a la sociedad algún grado de certeza; que busquemos consensos para vincularnos mejor. El acuerdo es más fácil de decir que de hacer, pero la agenda que tenemos por delante no será exitosa a partir de las disputas estériles que han invadido nuestra historia y persisten en nuestro presente”, sostuvo.

“La industria nacional que ven hoy aquí o la que va a fabricar la vacuna está en todo el país, en centenas de plantas con miles de trabajadores y trabajadoras con capacidades técnicas y tecnología acumulada durante décadas. Pocos países del mundo tienen lo que tenemos nosotros. El capitalismo industrial nacional tiene tradición y muchos ejemplos de éxito, que no pudieron llegar a ser de clase mundial porque el país no los acompañó, sino todo lo contrario. Hoy tenemos otra oportunidad de impulsar ese desarrollo. No la debemos dejar pasar”, finalizó.

Fuente. BAENegocios