Familias que ocupan terrenos demandan respuestas del municipio

En una entrevista con FM De la Calle, uno de lxs vecinxs, habló de la situación en la que se encuentran. Comentó que son 150 familias que no tienen dónde vivir: “las familias son vulnerables, generalmente numerosas, mujeres solas con chicos, que no tienen posibilidad de pagar un alquiler, al PRO.CRE.AR no pueden acceder porque no tienen recibo de sueldo y no te da el sueldo para pagar un alquiler. La única alternativa que tenemos es tomar un terreno”.

En general, viven con otrxs familiares; lo cual se hace insostenible, especialmente en tiempos de pandemia. El entrevistado comentó que junto a otras familias limpiaron los terrenos, tras lo que empezó a aparecer más gente. Aseguró que no quieren “conflictos con nadie, nos estuvieron ensuciando diciendo que vendíamos tierras, en redes sociales nos han tildado de chorros, no nos queremos meter en eso porque no queremos problemas, queremos soluciones”. “La necesidad es muy grande”, dijo una mujer entrevistada en el lugar por BVC Noticias. Se trata de un problema estructural que se agrava en este contexto.

Entrevistados por el programa Total Normalidad, los referentes sociales César García (CCC) y Diego Fonseca (Ser Comunidad) se refirieron en este sentido a la falta de políticas dirigidas a atender esta deuda social. 31/8 Mientras tanto, Gay tira la pelota a la provincia; en su segundo mandato y con una política nula de acceso a la vivienda.

Así lo reflejó el intercambio “chicanero” que tuvo por Twitter con el ex candidato a intendente por el Frente de Todos. “Le solicito al Gobernador @Kicillofok que nos exprese su visión política sobre las tomas de tierras que se multiplican en nuestra ciudad y toda la Provincia, que ante la situación crítica que atravesamos generan más miedo, angustia e incertidumbre en todos los vecinos”, tweeteó Gay.

A lo que Susbielles respondió: “Me sorprende la chicana frente a un tema tan sensible e importante para Bahía. No hubo una sola política de acceso al hábitat ni a la vivienda en su gestión, sólo abandono, silencio y ausencia. No comente más, trabaje en la solución de este problema. Cuenta con nosotros para eso.”

Fuente. TRAMAS: Boletín de noticias sobre trabajo y sociedad de Bahía Blanca. 1 SEPTIEMBRE 2020 #56.

Foto. LaNueva.com