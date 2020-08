“No me voy a enganchar con los ultra, nos llevan a más pelea”

“Los sectores ultra no nos van a llevar a ningún buen camino. Los extremos, los fanáticos nos van a conducir a más pelea, a más grieta. No me voy a enganchar con los sectores ultra, no creo en eso”, sostuvo el mandatario de la Ciudad.En declaraciones radiales, el referente del PRO remarcó que “muy por el contrario” hay que “buscar los sectores que puedan sentarnos a dialogar, a consensuar y cuando haya que discutir, hacerlo con altura, discutir ideas, no llevarlo a lo personal”.”No me voy a enganchar, digan lo que digan, hagan lo que hagan, los sectores ultra, porque yo no soy eso, no creo en eso y no es bueno para el país”, destacó Rodríguez Larreta.

Así, el jefe de Gobierno porteño envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio, después de que la presidenta del Consejo Nacional del partido amarillo, Patricia Bullrich, afirmara que “la gente va a dejar en el camino a los tibios”.

E insistió: “No me voy a enganchar en ninguna discusión que no sea constructiva. para discutir ideas de cómo hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar”.

En ese sentido, el mandatario de la Ciudad aseguró su “vocación es clara” respecto a que debe “trabajar juntos” con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por otra parte, Rodríguez Larreta se refirió también a los cambios en el modo de anunciar la extensión de la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, ya que el pasado viernes se comunicó a través de redes sociales y no con una conferencia de prensa, tal como venía siendo desde marzo.

“El anuncio fue diferente, tuvo otra característica, pero el trabajo conjunto siguió exactamente igual. Hubo reuniones de los jefes de Gabinete, los ministros de Salud, de Educación, nosotros estuvimos reunidos dos horas y media, viendo todos los detalles de lo que íbamos a anunciar”, aseguró.

Y añadió que “entiendo que con la responsabilidad que tenemos siempre se hagan lecturas política. Pero la realidad es que en la pandemia venimos trabajando de manera coordinada desde el primer día. Lo que sorprende es que podamos trabajar de manera conjunta a pesar de representar a partidos políticos distintos y cada uno respetando el espacio del otro. Es lo que la Argentina necesita pensando en el futuro. Para sacar al país adelante necesitamos un consenso más amplio”.

A la vez, agregó que “con Alberto Fernández seguimos trabajando coordinadamente” y dio más detalles sobre la reapertura de bares: “El fin de semana vamos a reglamentarlo, pero vamos a cumplir con lo que dijo el presidente: 10 personas, con tapabocas y no menos de 2 metros de distancia entre personas. A los bares se podrá ir solo con reservas y en las mesas no puede haber más de cuatro personas”.

Larreta dijo que “en términos generales, la gente cumple” con las recomendaciones: ”Si no lo hiciera sería imposible mantener la cantidad de contagios como lo estamos haciendo”.

“Los casos de coronavirus en la Ciudad se están manteniendo. La ocupación de las camas en el sector público bajó y el sector privado está en el 75% de ocupación de las camas. Desde principio de julio está igual”, concluyó.

Fuente. ambito.com