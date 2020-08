“Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas”

“La reunión ha sido productiva. Necesitaba pedir respuestas y acá me llevo algunas, otras han quedado en el tintero.” Estas fueron la primeras palabras de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, al salir de la reunión que esta mañana mantuvo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante la cual le acercó las inquietudes sobre la investigación por la desaparición del joven de 22 años en la que están bajo la lupa agentes de la policía provincial. Pidió la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

El encuentro se concretó a solo tres días de una reunión similar que la mujer mantuvo con el presidente Alberto Fernández y tras la cual expresó su confianza en la colaboración del Estado nacional para esclarecer el caso.

Esta vez, tras la conversación con Kicillof en la Casa de Gobierno provincial, de la que también participaron los secretarios de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; y el de la provincia, Matías Moreno, Cristina Castro dijo estar “conforme” y llevarse “transparencia” de parte del mandatario a quien, según dijo, le dejó “muchas preguntas” que “me va a ir respondiendo con el tiempo”.

Al retirarse de la sede de la gobernación junto a sus abogados, Castro contó que durante el encuentro le pidió a Kicillof la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni. “Le pedí que (Berni) deje de mentir porque está diciendo cosas que no son”, afirmó e insistió: “Le dije ‘usted tiene un ministro que es un bocón’” y que “por respeto al otro, debería haberse callado la boca”.

La madre del joven desaparecido no aclaró cuál fue la respuesta de Kicillof, pero subrayó que eso “no me importa”. “Yo le di mi opinión al señor gobernador, no me importa la que tenga él. Importa lo que yo, como ciudadana, le diga a él y que él capte y tome lo que yo le estoy diciendo”.

En tanto, la evaluación del abogado de la familia, Leandro Aparicio, fue un tanto distinta. Dijo sentirse “defraudado” por las “pocas respuestas” del mandatario. Contó que el gobernador “tomaba nota de todo” lo que le decía Cristina y aseguró que cuando ella le pidió la renuncia de Berni, le respondió: “Le voy a decir que no hable más”.

Uno de los planteos que Castro y sus abogados pusieron sobre la mesa fue el pedido de que se dispongan agentes de policía “diferentes y de confianza” para cuidar a los testigos que, según Aparicio, “están siendo objeto de seguimientos por parte de la Bonaerense”. También le exigieron que acelere la entrega de las ubicaciones de los patrulleros y los sumarios internos.

Desde la puerta de la sede gubernamental, en La Plata, Castro volvió a responsabilizar a la policía de Villarino por la desaparición de su hijo. “Dijimos que la policía está cebada” y por ello los funcionarios provinciales “son los que nos tienen que escuchar y dar respuestas”. No obstante, reconoció que el mandatario provincial “respondió algunas inquietudes sobre la causa”.

“A mi hijo no me lo va a devolver nadie”, lamentó la mujer y expresó su deseo de que “no vuelva a pasar” con otra persona lo que ocurrió con Facundo. En este sentido, le prometió al gobernador que si un hecho así se repetía, “me va a ver al frente” de los reclamos porque “cuando dijimos nunca más, era nunca más en serio”.

Luego de evaluar la reunión, Cristina expresó su confianza en que “en que las cosas se van a hacer transparentes”. La reunión de hoy “ha sido productiva”. “Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador, que me va a ir respondiendo conforme el tiempo”, concluyó.

Castro estará presente en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil convocada para esta tarde a Plaza de Mayo. La cita fue hecha a partir de las 14 y a las 16:30 es el horario en que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizará un acto por Facundo Astudillo Castro.

Fuente. Pagina12