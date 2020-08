Volar al exterior, solo por excepción

En septiembre habrá más viajes para pasajeros repatriados y expatriados u otros motivos de fuerza mayor, pero no para turismo.

En septiembre aumentará la frecuencia de vuelos internacionales especiales, que son aquellos que están coordinados por las embajadas, para el traslado de pasajeros repatriados o expatriados o por otros motivos de fuerza mayor. En cambio, todo indica que el transporte aerocomercial regular no volverá el mes que viene. La definición sobre el retorno de la actividad depende del camino que tome la cuarentena.

Los vuelos especiales se dirigen a ciudades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Si bien estos vuelos están mayormente dirigidos al transporte de pasajeros por motivos justificados, hay un remanente de asientos en los aviones que se comercializa. “Pero si alguien tiene un pasaje para septiembre que compró en marzo está por ahora en la misma situación que aquel que compró su pasaje en enero para volar en abril”, explican fuentes oficiales. Es decir, los vuelos comerciales siguen suspendidos de acuerdos a los alcances del aislamiento social obligatorio.

Desde el sector empresarial vienen haciendo mucha fuerza para que el gobierno autorice el transporte aéreo, pero la situación sanitaria es delicada y el escenario de la apertura parece todavía lejano. Incluso la disposición al ingreso de ciudadanos extranjeros por vía aérea difiere en cada región y país. Mientras que Argentina exige una cuarentena de dos semanas, en Europa se requiere un permiso especial.

De parte de Aerolíneas Argentinas, los vuelos especiales confirmados para septiembre son los siguientes: salida los días 2, 4, 7, 11, 18 y 25 a Madrid y vuelta desde ese origen los días 4, 6, 9, 13, 20 y 27. Para Miami, las salidas son los días 2, 4, 7, 11, 18 y 25 y la vuelta los días 4, 6, 9, 13, 20 y 27. En el caso de Nueva York, hay vuelo de ida los días 1 y 17 y regreso los días 3 y el 19. La ida a Cancún es el 25 y la vuelta, el 27. La ruta a San Pablo se vuela ida y vuelta los días 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27; a Santiago de Chile, 2, 9, 16, 23 y 30 y a Asunción, el 2, 16 y 30.

En el caso de la empresa Air Europa, la ida a Madrid será los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre y a vuelta, los días 4, 11, 18 y 25.

Air France tendrá dos vuelos semanales ida y vuelta a París, mientras que KLM hará lo propio desde Buenos Aires hacia Amsterdam.

Iberia volará a Madrid los días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 y al día siguiente, en cada caso, realizará la vuelta a Buenos Aires.

American Airlines volará a Miami dos veces por semana.

En cuanto a los vuelos de cabotaje, el ministro de Transporte, Mario Meoni, deslizó que la vuelta no sería antes de octubre o noviembre. “Hasta que no tengamos directrices de Salud vamos a mantener la mirada restrictiva respecto de empezar a recomponer los vuelos”, dijo el funcionario. La fecha del 1 de septiembre, que el gobierno puso al comienzo de la cuarentena para autorizar la venta de pasajes, por ahora no aplica para el retorno de la actividad.

Fuente. Pagina12