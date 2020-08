Alberto ratificó que Macri le pidió que no decretara el aislamiento

Sube el voltaje dialéctico entre Gobierno y oposición por los efectos de la pandemia, así como las comparaciones entre dos gestiones, la actual con la anterior, donde se modificó el contexto mundial y local, pero no las convicciones de fondo. La movilización del llamado “17A”, que rompió las prescripciones de prevención sanitaria hace apenas una semana, puso en evidencia, con la fuerza de los hechos, la posición desde la cual se expresan unos y otros.

“Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”, tuiteó, al día siguiente, el exmandatario Mauricio Macri, que cristalizó así, de nuevo, su interés en mantener la mayor representación posible en el electorado frente al ala “moderada” de Juntos por el Cambio.

Mientras tanto, el Gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández también endureció su discurso, y en los últimos días apuntó a la posición de Juntos por el Cambio respecto a la pandemia, así como a las diferencias en la gestión económica de unos y otros. Durante el fin de semana, el Presidente Alberto Fernández recordó en declaraciones a Radio 10 que Macri se comunicó con él un día después de que el mandatario decretara el aislamiento obligatorio. “Al día siguiente que decreté la cuarentena, me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse”, afirmó el Presidente.

“Macri cree eso y actúa en consecuencia. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud y preservar el trabajo”, sostuvo el mandatario. El jefe de Estado también comparó ambas gestiones económicas, sin guardarse nada. “Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”, planteó.

Este lunes, por medio de las redes sociales, Macri admitió que la conversación telefónica existió, pero desmintió las expresiones que le atribuye el actual Presidente. “Es cierto que hablé con el Presidente Fernández el 19 de marzo, antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. Lo llamé yo, para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo. Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”, sostuvo Macri.

“Quiero recordarle al Presidente que nada es más importante para un dirigente político –y sobre todo para un presidente– que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”, afirmó el exmandatario, acaso sin recordar las diferencias entre sus discursos y la acción concreta durante su estadía al mando del Gobierno nacional. “La Argentina necesita consensos amplios y generosos para solucionar los problemas que acarrea desde hace décadas. Sobre todo después de la pandemia y la cuarentena, que los han vuelto más profundos y más visibles. Estoy dispuesto a hacer mi aporte, desde el lugar que sea, para avanzar en esta dirección… siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera”, sostuvo.

Este lunes, en tanto, el Presidente Fernández sostuvo sus apreciaciones durante la inauguración de las obras de remodelación de la estación ferroviaria de Villa Rosa, en Pilar. “Algunos me recomendaban que la economía no se frene, y que deje frenada la sociedad, que se caiga lo que se tenga que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar, y que mueran los que tengan que morir. Yo prefería, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, el cuidado de los argentinos y argentinas antes que ganar un peso más en la economía, y veo los resultados y siento que no nos equivocamos”, expresó el mandatario.

Los dirigentes y funcionarios de ambas veredas también salieron a reforzar la polémica. Por caso, la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich chicaneó en Twitter: “Se llena la boca hablando de unidad y cada 24 hs demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos. Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el Presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio. ¿Entendemos de quién estamos hablando?”, preguntó. Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que “no es un dato ideológico” sino “estadístico” el que señala que la caída del empleo registrado en los primeros meses de este año es menor a la registrada en el mismo período del año anterior, con la gestión de Cambiemos. “En el período 2019 se perdieron 152 mil puestos de trabajos registrados y durante la pandemia, que es la peor crisis económica que haya atravesado la Argentina, se perdieron 149 mil”, aseveró esta mañana a la radio online FutuRöck.

