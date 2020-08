Juanfer Quintero se va de River

El ex futbolista colombiano Faustino “Tino” Asprilla aseguró este viernes que su compatriota Juan Fernando Quintero le dijo que se irá de River y seguirá su carrera en el Shenzhen de China, club que ya habría comenzado a pagar su contrato.

“Se va para Miami de vacaciones, no va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a hablar con (Marcelo) Gallardo para pedirle que lo dejara ir”, afirmó Asprilla en declaraciones radiales. En esa línea, continuó: “Es más, el contrato en China ya se lo empezaron a pagar”, y agregó que Quintero “es muy amigo del dueño de ese equipo”.

“Inclusive, en el 2018 lo querían, pero no se fue por amor a la camiseta. Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir”, insistió “Tino”.

El conjunto chino elevó en los últimos días la oferta que había hecho inicialmente por el jugador colombiano: la propuesta de la entidad asiática es de 11 millones de euros por el pase y a la institución de Núñez le quedarían 9 millones. Por otra parte, el colombiano aceptaría resignar una deuda que el club mantenía con él y el 10 por ciento del pase, que era también de su propiedad.

Si bien el Muñeco Gallardo pretende retener al jugador de 27 años, la partida del futbolista colombiano que arribó al club “millonario” en 2018 es un hecho. En su estadía en River, Quintero obtuvo cuatro títulos: la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina del mismo año, la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina de 2019.

Otro volante colombiano que se va de Núñez será Jorge Carrascal, en su caso al CSKA de Rusia. La negociación la lleva a cabo un grupo inversor, que compraría el 100% del pase del jugador para que sea compañero del delantero Adolfo Gaich, quien recientemente pasó de San Lorenzo al fútbol ruso.

Carrascal llegó desde Ucrania a comienzos de 2019, tuvo poco rodaje en el equipo de Gallardo y apenas mostró algunos destellos de su categoría, aunque su participación en el último Preolímpico Sudamericano Sub-23 terminó poniéndolo en la órbita de prestigiosos clubes europeos.

Las transferencias de ambos mediocampistas cafeteros dejarán en las arcas de River unos 15 millones de euros.

