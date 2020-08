Sanz, creador de Cambiemos: “¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”

El ex presidente de la UCR sostuvo que en Juntos por el Cambio “no podemos quedarnos planificando el mediano y largo plazo, porque antes de eso en el corto plazo pueden pasar cosas muy serias, y están ocurriendo”.“Te doy un ejemplo”, le dijo a Bullrich durante la charla. “Me metí mucho por cuestiones profesionales en temas energéticos; es un desastre, el mundo de la energía es un desastre, está todo explotado. Es el peor momento de la historia de YPF”, afirmó Sanz. Y agregó: “Hay un secretario de Energía que los ordenanzas no le dan pelota y los interventores de los entes llegaron nada más que para meterle denuncias a Aranguren y a los que estaban antes, y mientras tanto, provincias como las mías que dependen de las regalías han recibido cero en regalías porque no están operando los yacimientos”.

“¿Cuánto tiempo demora eso en explotar? ¿Cuánto tiempo el Banco Central va a seguir agrandando y agrandando sin que pase algo? ¿Cuánto tiempo las pymes y los emprendedores van a aguantar? ¿Y el sector turismo? Tenemos que estar preparados para el corto plazo, el corto, corto plazo y en el mediano plazo ofrecer la luz al final del túnel”, se preguntó sobre el futuro inmediato.

En cuanto al gobierno de Cambiemos, afirmó que “el fracaso en la construcción de poder vino del Ministerio del Interior y de la relación con las provincias y los gobernadores peronistas, nosotros fracasamos rotundamente en ese modelo de construcción de poder”.

En esa línea aseguró que “en lugar de construir un esquema de poder democrático y federal con nuestra propia gente, alimentamos a los caudillos del peronismo, que después compitieron con nosotros, y nos ganaron, y además les aportaron votos a Fernández-Fernández”.

Fuente. ambito.com