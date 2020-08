Facundo Castro: “Para nosotros en política no vale todo”

Es la respuesta del Partido Justicialista local, a las declaraciones Federico Tucat. “Que un concejal haga abuso de su posición para sacar un rédito del dolor de una familia no es hacer política, solo es ensuciar y no cumplir con el verdadero objetivo que es trabajar para el bien común de toda la sociedad”, afirmaron

El Partido Justicialista de Bahía Blanca avaló este jueves los términos del comunicado emitido por el bloque de concejales del Frente de Todos, en el que tildaron al concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat de “carroñero”.

El edil oficialista sostuvo en una reunión del plenario de la UCR provincial, que “se trabajaba muy bien en el ocultamiento” de la causa en la que se pretende determinar si hubo o no desaparición forzada del joven de 22 años por parte de la Policía Bonaerense Facundo Astudillo Castro.

En este marco, el PJ local dió a conocer públicamente su posición.

El texto del documento refrendado por Mario Simón y Hugo Álvarez, dice textualmente:

“Los peronistas reivindicamos la politica como herramienta para modificar las condiciones de vida de la población.

Es por esto que entendemos que quienes tienen responsabilidad política por ocupar un cargo (más aún si es electivo) deben tener la honestidad y el respeto que la sociedad requiere.

Que un concejal haga abuso de su posición para sacar un rédito del dolor de una familia no es hacer política, solo es ensuciar y no cumplir con el verdadero objetivo que es trabajar para el bien común de toda la sociedad”, dijo, por su lado, el PJ en un comunicado titulado “Para nosotros, en política no vale todo.

Por otra parte, es aún más grave el desinterés demostrado por el concejal Tucat por el dolor de una madre que está buscando a su hijo. Dudamos que los Radicales, por su historia y defensa de los Derechos Humanos, avalen este tipo de actitudes que solo pueden ser calificadas como malintencionadas.

Compartimos en todos sus términos el comunicado emitido por el bloque de concejales del Frente de Todos en relación a este tema”, donde tildaron a Tucat de “carroñero”

Esperamos que la justicia actúe rápido y en forma transparente. Es importante para la democracia que encuentren a Facundo y que se aclare todo lo relacionado con su desaparición, condenando con todo el peso de la ley a los responsables.

Hay cuestiones que trascienden lo partidario y que nos deben ocupar a todos, los Derechos Humanos están entre esas cuestiones y el respeto por una madre que está buscando a un hijo desaparecido también”.

Fuente. Partido Justicialista de Bahía Blanca.