Facundo Castro: datos escabrosos del hallazgo y las dudas de la querella

El sábado por la noche, un pescador encontró un “cuerpo humano esqueletizado” masculino, en estado “disecado”, en Villarino a 40 km de Bahía Blanca. Al parecer, se trataría de Facundo Catsro Astudillo, el chico de 22 años que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril.

“Hay datos escabrosos del hallazgo: le faltaban los dos brazos y la dentadura”, detalló Joaquin Baridon, periodista de Apepe Periodismo Móvil, de Bahía Blanca en diálogo con Letra Chica, en Radio Urbana BA.

Según contó Joaquie, “Lo más interesante para la familia es que a 30 metros de ese lugar (donde se encontró el cuerpo) en pleno rastrillaje, se encontró la zapatilla“, por lo cual, todo indicaría que efectivamente sea el cuerpo de Facundo.

No obstante, hay algo que genera inquietud y dudas en la querella: “En caso de ser el cuerpo de Facundo, para la familia no coincide el tiempo de descomposición que tiene la zapatilla con el cuerpo”, explicó Joaquin.

“La fiscalía va a trabajar con el informe que realice Equipo Argentino de Antropología Forense , la cual es una eminencia internacional, pero la querella quiere tener una segunda opinión también”, agregó el periodista que sigue de cerca el caso de Facundo desde Bahía Blanca, sobre las pericias que se realizarán sobre el cuerpo hallado.

En cuanto a la foto del DNI que apareció en el celular de un policía bonaerense, algo que generó inquietud en la familia de Facundo, Baridon indicó que “en principio habría mostrado el DNI en uno de los primeros retenes y en el segundo muestra el carnet de conducir”.

En ese sentido, el periodista bahiense mencionó que “lo que no se entiende es por qué, como plantea el DNU del aislamiento obligatorio, la policía no lo llevó a su domicilio a Facundo y le secuestró el DNI”.

Otras de las cuestiones centrales, en donde “hay discusión entre lo que plantea la querella y la fiscalía”, pasa por saber si realmente Facundo llegó a Bahía Blanca, tal como declaró una testigo: “Esa testigo tuvo que volver a declarar y nunca lo hizo”, aseveró Baridon y agregó que “si llegó o no llegó eso lo sabremos sobre la continuidad del expediente”.

Por otro lado, el periodista se refirió a las denuncias que viene haciendo la madre de Facundo, quien asegura que la policía bonaerense está involucrada en la desaparición de su hijo. “Si me preguntas a mí, me suena poco probable que se haya bajado a la zona de los cangrejales y que haya muerto ahogado, eso a mí me hace ruido”, reflexionó.

“La querella ya planteó en varias ocasiones e hizo el pedido de detención de efectivos policiales, pero la fiscalía lo rechazó. Eso es lo que hoy sabemos de la publicación que hace el fiscal”, concluyó Joaquíen Baridon.

Fuente. lanoticiaweb