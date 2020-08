“No vi ningún cartel en la marcha por la gente que está cocinando con basura”

Sostuvo el referente de La Poderosa Ignacio Levy en relación a la manifestación de ayer: “La marcha de ayer no tracciona ninguna de las necesidades urgentes de nuestros barrios,las cacerolas acá no suenan porque las están raspando” afirmó.

Levy relató en diálogo con El Destape Radio : “Estuvimos el viernes con Alberto Fernández. Nos había recibido en mayo tras la muerte de Ramona. Seguimos batallando contra el silenciamiento absoluto de los medios apoyados por la pauta de Larreta. Tenemos desigualdades estructurales que la pandemia puso más en evidencia”.

En ese sentido, el dirigente social aseveró: “Valoramos que el presidente nos reciba y escuche, no nos ninguneó. Pero no es suficiente. Necesitamos que se materialicen las respuestas. Recibimos 90 toneladas para los 113 comedores y merenderos y hasta el viernes habíamos recibido solo 70. Más de 27.000 compañeros que vienen a los comedores y más de 5.000 que están en lista de espera”.

Asimismo, Levy remarcó: “Con Larreta hay una comunicación mucho más forzada y menos genuina. En la ciudad hay 20 barrios populares, no 2.000, y podrían haber solucionado muchas cosas cuando lo pedíamos. El poder de los medios es muy grande y termina tergiversando lo que decimos. Si algo no es la pandemia es democrática. Es cierto que todos nos podemos enfermar pero al final no todos se enferman”.

“Tanto a Nación y Ciudad les planteamos 4 puntos que no esperamos más. En la villa 31 se cortó 33 veces la luz en una semana y hubo 6 incendios. Es pone en riesgo la vida de mucha gente y el sistema sanitario. Hay mucha gente en los barrios que se está enfermando por no tener calefacción”.

“Cuando los vecinos de la villa 31 hicieron una marcha le labraron un acta al padre Toto. Juan Maqueyra vino a mi casa y reconoció la falta de servicios. Pero su respuesta fue un camión con agua para casas que no tienen tanque”, sintetizó.

Fuente. eldestape.com