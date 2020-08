“Nacho” Fernández se queda en River

“Lo único que hubo fue una oferta que le llegó al club desde Brasil y que el club rechazó. No hablaron con él, fue de club a club, pero ‘Nacho’ va a seguir en River porque está cómodo”, confió Facciuto.Atlético Mineiro, que dirige el ex seleccionador argentino Jorge Sampaoli, ofreció siete millones de dólares que a River le parecieron insuficientes y las negociaciones no avanzaron porque el libro de pases en Brasil ya cerró.

“Nacho” Fernández, de 29 años, firmó su contrato por dos temporadas más a inicios de 2020 con una cláusula de salida de 15 millones de dólares en este mercado de pases y otra de 10 millones en diciembre.

El entrenador Marcelo Gallardo que fue uno de los impulsores de la renovación y actualización del contrato a fines del año pasado y habló con el jugador para que siga en el club al menos este año.

El propio Gallardo, al finalizar la Copa Argentina que River obtuvo ante Central Córdoba de Santiago del Estero a fines del 2019, hizo público el pedido para que la dirigencia mejorara el contrato del ex jugador del “Lobo” y Temperley.

River tiene el 70 % de los derechos económicos de Fernández y ya había desechado una oferta del Inter de Porto Alegre de nueve millones de dólares a inicios de esta temporada.

Fuente. ambito.com