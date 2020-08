“El amesetamiento está en un nivel muy alto”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que “el número de casos nuevos por día está estabilizado” en la ciudad, pero advirtió que ese amesetamiento “está en un nivel alto”, por lo que llamó a “cuidarnos entre todos” y poner la ”máxima atención para hacerlo bajar”.

Rodríguez Larreta trazó el panorama de la circulación del coronavirus en la ciudad al participar junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, de los anuncios en torno a la continuidad de las medidas contra la propagación del mal.

“Hace dos semanas, el promedio de casos nuevos por día era de alrededor de 1100 y hoy sigue en un nivel muy similar. Esto está estable en la Ciudad desde hace cinco semanas, lo cual es bueno, pero el número de casos sigue siendo alto, lo cual requiere que seamos muy prudentes y sigamos haciendo un esfuerzo todos juntos para bajarlo”, explicó el jefe de Gobierno.

Luego detalló que “la tasa de duplicación de casos es de 43 días y el R está muy cerca de uno. Ahora, cuando miramos en detalle barrio por barrio, tenemos un 11% de la Ciudad con el R por encima de 1, con lo cual necesitamos seguir trabajando para bajarlo especialmente en esas zonas”.

Confirmó que la ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público está en un 68% y alertó que “la combinación de estos datos: un R por encima de 1 en algunos barrios, con un número de casos nuevos por día estabilizado, pero en un nivel alto, nos genera una máxima atención para hacerlo bajar”.

Indicó que esta estabilidad se logró por tres motivos:

* Primero, “porque empezamos con las actividades de bajo riesgo y con estrictos protocolos que consensuamos con cada uno de los sectores”.

* Segundo, “porque en su gran mayoría se vienen cumpliendo bien las medidas: el uso de tapabocas, el distanciamiento físico y el respeto por los protocolos”.

* Y tercero, debido a que “estamos desplegando una estrategia sanitaria basada en la detección, el testeo proactivo, el seguimiento de contactos estrechos y el aislamiento temprano de las personas contagiadas”.

De todos modos, Rodríguez Larreta dijo ser consciente de »la angustia, la incertidumbre e incluso el hartazgo que la pandemia nos genera a todos”.

A continuación detalló la estrategia sanitaria de la ciudad:

* “Con el operativo Detectar ya estamos en 32 barrios. Y en las próximas semanas vamos a cubrir toda la Ciudad. Hoy, 1 de cada 4 casos positivos surge de este operativo en el que los vamos a buscar casa por casa”.

* “Buscamos casos casa por casa. Empezamos el testeo a convivientes de casos positivos, tengan o no síntomas. Cien casos confirmados cada día surgen de esta nueva estrategia, y la mayoría de ellos son asintomáticos, a quienes no hubiéramos detectado si no desplegábamos esta estrategia”.

* “Ya hemos aislado a más de 42.860 personas en hoteles y predios especiales”.

* “Seguimos testeando semana a semana a los profesionales de la salud, los trabajadores de geriátricos y los agentes de tránsito y los policías”.

En ese marco, el jefe de Gobierno indicó que el Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad presentado hace un mes apunta a “recuperar, progresivamente, las libertades que la pandemia restringió en el mundo entero”.

“El desafío ahora es consolidar los avances que logramos juntos, garantizando que las actividades se realicen de manera segura, y en algunos casos completando las actividades que ya funcionan”, destacó y detalló qué actividades volverán a funcionar en la ciudad:

* Educación

Dijo que se buscará »casa por casa« a los 5100 chicos en la Ciudad “que por distintas situaciones sociales” no pudieron mantener su vínculo con la escuela. También mencionó la posibilidad de abrir algunas escuelas “para que todos los chicos que hayan tenido algún problema de conectividad en sus casas puedan acceder a una computadora y a Internet. Siempre con turno previo y con protocolos”.

* Actividad comercial:

Informó que se está elaborando un protocolo para que “de manera progresiva y gradual” puedan recuperar su actividad los comercios que aún no abrieron, principalmente de Once y la avenida Avellaneda.

* Hoteles:

Anunció que “le vamos a proponer al Gobierno nacional un protocolo para completar esta actividad y que vuelvan a funcionar los hoteles de pasajeros con fines no turísticos, también de manera gradual”. “Nuestra intención es que puedan abrir para alojar a trabajadores permitidos que deben permanecer en la semana en la Ciudad y, sobre todo, a aquellos que vienen a hacerse algún tratamiento médico, como sucede por ejemplo con algunos pacientes oncológicos. Nuestra propuesta es que solo se habiliten los cuartos”, aseveró.

* Actividades profesionales:

Se incorporarán los ingenieros y arquitectos, entre otras profesiones.

* Actividades deportivas:

Larreta adelantó que “van a poder volver a practicarse todos aquellos deportes que sean individuales y se realicen al aire libre. En los clubes y polideportivos, no se van a habilitar los espacios comunes, ni confiterías ni vestuarios”.

“Nuestra actitud es la de seguir completando actividades en la medida en que la situación sanitaria lo permita”, aseguró.

