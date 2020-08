Inédito llamado a docentes para tomar cargos online: cómo postularse

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense precisó en un comunicado que ese procedimiento alcanza a los cargos para todos los niveles y modalidades educativas e incluye las postulaciones para el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines).

Hasta antes de la pandemia de coronavirus, los actos de asignación de cargos se realizaba de manera presencial, concentrando una importante cantidad de personas.

“En estos días pretendemos que los y las docentes accedan a la plataforma, puedan bajar la planilla Excel, que es similar a la que antes presentaban impresa en el acto público presencial, y estén preparados con la documentación necesaria, por eso todavía no fijaremos fecha, queremos que todos tengan posibilidades de entender el procedimiento virtual“, detalló a Télam una fuente de la cartera educativa.

Cómo postulares para cargos

Para poder postularse, es necesario seguir los siguientes pasos:

En primera instancia

Esperar el comunicado sobre la inscripción

Ingresar al ABC con usuario y contraseña (loguear)

Sino hay dificultades para esto mandar mail a usuarioAPD@abc.gob.ar

Abrir y tomar nota del correo que el ABC nos generó.

Todos los que tenemos cuenta tenemos correo ABC

1. Ingresar al icono o solapa de APD (todavía no esta)

2. Seleccionar distrito

3. Seleccionar niveles

4. Seleccionar cargos

5. Estados de la solicitud

6. Solo se puede solicitar la oferta que este disponible.

7. En la postulación hacerlo de acuerdo a la incumbencia del nomenclador.

8. En matanza se cargaron los 108 b hasta antes del aislamiento.Van a habilitar un mail para retomar las inscripciones al 108 y poder actualizar datos o inscribirse quienes quedaron afuera de la inscripción.

9. Importante buscarse en todos los listados.

10. Solo se pueden postular los inscriptos en los listados 2020

11. Listados de Emergencia únicamente con la necesidad del Distrito

12. Cada oferta estará publicada con día y horarios

13. Se pueden tomar hasta 10 o 12 módulos en secundaria o un cargo. Luego de los 10 módulos pasas a 2da vuelta en la misma modalidad.

14. En Fines se pueden tomar hasta 12 horas cátedras.

15. Si tenés módulos o cargos tomados en este año se suman a los que vas a tomar.

16. En la hoja de ruta se declara la situación actual (jubilades, sumariades, licencias etc)

17. Se declaran los cargos u horas que se tomaron en Actos Públicos 2020

18. Puede haber modificaciones en la hoja de ruta de aquí hasta que comiences los APNP

19. En la hoja de ruta no se declara el PIEDAS

20. Los cargos que fueron cubiertas por PIEDAS irán a los actos públicos.

21. Descontarse 10 puntos por cargo titular o 10 horas.

22. Tienen que salir todos los cargos (mg. pf. pr. Etc)

23. Todas las designaciones de los cargos cargados en Suna serán devueltos de la misma manera

24. Las escuelas que no hayan cargado las ofertas por Suna serán notificadas por el medio que las hayan subido.

25. Si se detectan errores se volverá retrotraer en la designación

26. Las ofertas tendrán una duración de 5 días para que los docentes elijan (en esta primera etapa) luego 48 horas

27. No se va a poder tomar en superposición horaria

28. Hay un numero de Orden para las escuelas o cargo con mismo día y horario. Este número es la prioridad que uno quiere elegir.

29. Las designaciones serán desde la SAD por correo u otro medio fehaciente.

30. Puede haber un cronograma de APNP por bloque.

31. Se consignan solo los ceses 2020

32. Periodo de oferta

33. Periodo de pedidos

34. periodo de reclamos

Fuentes: BAENegocios/ Profes de FinEs Organizadxs