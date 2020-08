Endeudamiento bonaerense: tuvo el aval de dos comisiones pero la rosca sigue

Las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de la Cámara de Diputados, se reunieron esta tarde para avanzar en el proyecto de endeudamiento que pide el gobernador Axel Kicillof, y cuyo tratamiento se vio frustrado la semana pasada, cuando no pudo tratarse sobre tablas en el recinto. El pase por comisión era uno de los requisitos que pedía Juntos por el Cambio.

Luego de una reunión que no se extendió mucho más de una hora, el proyecto original logró ser aprobado por mayoría simple, aunque desde los bloques opositores emitirán despachos en minoría para demostrar su disconformidad con el texto elaborado en calle 6.

La votación en ambas comisiones fue muy ajustada, y se definió en favor del oficialismo gracias al voto de un aliado: Mario Giacobbe, titular del bloque 17 de noviembre. En Legislación General se impuso la postura de apoyar el proyecto original por 7 votos a 6, mientras que en Presupuesto la definición fue 8 a 7. En ambos casos, Giacobbe acompañó al Frente de Todos, mientras que Guillermo Bardón, de Cambio Federal, votó en contra, en sintonía con Juntos por el Cambio, aunque presentando su propio proyecto en minoría.

Juntos por el Cambio también elaborará un proyecto en minoría con las modificaciones que pretende, entre ellas que los intendentes que accedieron a los préstamos de la Provincia no tengan que saldar ese dinero.

Pese a que ya se habían charlado antes algunos cambios al texto de la Ley, los mismos no fueron votados en la reunión conjunta de las dos comisiones, que se realizó de manera virtual. “Se votó el texto original y se seguirán conversando las modificaciones, que no se introdujeron ahora porque siguen siendo herramienta de negociación del oficialismo”, dijo uno de los asistentes.

Una de las cosas que se había acordado de antemano y que ahora parece volver a foja cero es el plazo para que los intendentes devuelvan el dinero que les prestó la Provincia para atender necesidades financieras durante la pandemia.

Originalmente eran 12 meses, cuya primera cuota vencí hoy; ese plazo, por la nueva ley se extendería a 18 meses, y el Ejecutivo había cedido a que empezara a correr desde el 1 de enero de 2021, mientras que Juntos por el Cambio y cambio Federal insisten con la condonación. Pero como la ley no se votó la semana pasada, el Ejecutivo comenzó a reclamarle hoy a los jefes comunales que cumplan con el pago de la primera cuota.

Sin dudas un tema que puede complicar la negociación; porque a pesar del despacho favorable de las comisiones, desde mañana continuarán los escarceos para llegar finalmente a un texto consensuado. La presión a los intendentes es, sin dudas, una presión también para la oposición a la hora de sentarse a conversar las nuevas condiciones del acuerdo.

“No cambia nada lo de las comisiones, porque siguen sin darnos la información que nosotros consideramos esencial para acompañar el endeudamiento”, deslizó ante la consulta de este medio un miembro del bloque de Juntos por el Cambio.

La oposición reclama incrementar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) con el dinero que ingrese por los nuevos empréstitos. Este fondo constituye uno de los puntos más conflictivos, ya que Juntos por el Cambio metió en esta negociación el reclamo porque el Gobierno no cumplimentó el desembolso de los 2.000 millones de pesos que se habían acordado cuando se prorrogó el Presupuesto 2019 y se incluyó una autorización de endeudamiento. El Ejecutivo dice que ese dinero no se entregó porque los créditos finalmente no se pidieron, y desde la otra vereda aducen que el FIM era independiente de si se tomaban los empréstitos o no.

También reclaman desde Juntos por el cambio un detalle de las obras que se verán afectadas por la reasignación de partidas que consigna la nueva ley, y a qué se va a destinar ese dinero. Y finalmente, requieren un detalle de cuáles son las obras y los montos que se realizarán con los 500 millones de dólares que se pedirán a los organismos multilaterales de crédito.

Fuente. La Tecla