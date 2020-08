Bianco a Vidal: “Fueron irresponsables como Gobierno, ahora como oposición”

Este lunes, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cruzó a la oposición legislativa de Juntos por el Cambio y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Lo hizo al referirse a su desembarco en la Legislatura para realizar la tercera exposición ante la comisión bicameral de seguimiento de las emergencias en el marco de la pandemia.

En definitiva, en conferencia de prensa, la espada política de la administración de Axel Kicillof, se refirió a la negativa del vidalismo a tratar la ley de financiamiento que giró el Ejecutivo provincial hace casi dos meses. “Que la oposición nos dé una explicación de porque están asfixiando financieramente a la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Bianco.

De esa manera, apuntó que ” los legisladores nos dicen que la ex Gobernadora quiere cooperar y colaborar con la Provincia. No lo veo, no están colaborando, están poniendo palos en la rueda”.

“Nosotros pensamos todos los días en evitar muertes ellos están especulando con las elecciones del año próximo”, sentenció Bianco.

Así, señaló que: “si me refiero a declaraciones públicas de la ex Gobernadora en donde mandó a sus intendentes, legisladores a buscar votos, esto forma parte de esa estrategia. Tensar una situación creyendo que esto le va a dar rédito político electoral, no se en que elección están pensando”.

En ese sentido, el Jefe de Gabinete provincial subrayó: “Les pido responsabilidad y cooperación. Ya fueron irresponsables durante cuatro años como Gobierno, ahora siguen siendo irresponsables como oposición”.

En definitiva, Carlos Bianco explicó que “a través de nuestro ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, establecimos una clara política de financiamiento responsable a diferencia de una clarisima política de endeudamiento irresponsable que tuvo el Gobierno anterior Al comenzar nuestra gestión la Provincia estaba endeudada en más de 11 mil millones de dólares tomados de manera irresponsable y todavía no entendemos para qué”.

“Estamos haciendo lo contrario, estamos avanzando en una política de financiamiento responsable que tiene tres características. La primera, cuando es necesario tomar deuda hacerlo en pesos y no en dólares. Segunda, alargar los plazos del endeudamiento, el financiamiento que se estaba recibiendo en pesos era con un plazo de 20 días, ya estamos en 70 días. Y tercera, reducir las tasas de interés, el financiamiento que se estaba recibiendo en peso era del orden 46 por ciento hoy estamos en 26 por ciento”, detalló Bianco.

En ese sentido, anunció que la Provincia estima que producto de la baja de la recaudación propia y de la coparticipación nacional, se podría producir una caída de 100 mil millones de pesos en la recaudación bonaerense.

Con dicho escenario, Bianco enumeró algunas de las políticas públicas tomadas por la administración provincial: “Estamos terminando 125 obras de infraestructura en materia de Salud por 12 mil millones de pesos, multiplicamos casi por tres el SAE esos son 10 mil millones de pesos adicionales que está erogando la Provincia con un total de 25 mil millones. Hemos comprado infinitos insumos, estamos llevando adelante obras de ampliación en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Giramos como asistencia financiera 14 mil millones de pesos a los distritos de la provincia de Buenos Aires”.

Así, en la previa a su ponencia ante los legisladores, el funcionario provincial detalló el pedido de financiamiento que realizó el Ejecutivo.

“Pedimos, en primer lugar algo que es un compromiso del Gobernador con los intendentes. Me llamaron 7 u 8 intendentes de la oposición pidiéndome que se apruebe este artículo que es el extensión del plazo de devolución de los fondos de emergencia que le hemos dado a los distritos, que son unos prestamos a tasa 0 por ciento, con tres meses de gracia, y un plazo de devolución de 18 meses. Hoy en día está planteado en 5 meses empezando desde hoy, hoy todos los municipios tiene que pagar una de las 5 cuotas porque los legisladores de la oposición no quieren presentar el proyecto. Me llamaban, me pedían esto y me pedían perdón por la irresponsabilidad de sus legisladores”, remarcó Bianco.

Y agregó: “Le estamos pidiendo 500 millones de dólares de crédito de organismos internacionales para el desarrollo. Nos dicen, queremos saber para que es este endeudamiento. Este endeudamiento está explicado en los fundamentos, además nuestro ministro de Hacienda y Finanzas ha realizado dos exposiciones explicando detalladamente para que se va a usar. Se va a usar para Infraestructura Vial, para Infraestructura Educativa, para construcción de viviendas, para agua potable. Para esto se va a usar”.

“Estamos solicitando 20 mil millones de pesos de emisión de bonos a proveedores, que nos permitan emitir bonos a proveedores. Cuando finalizó la gestión anterior nos encontramos con una deuda flotante de 75 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones de pesos eran deuda con proveedores, es decir, gastos o inversiones que se habían realizado y no se habían pagado. De esos 50 mil ya pagamos 15 mil con un gran esfuerzo, nos quedan otros 35 mil y estamos pidiendo que se habilite la emisión de bonos a proveedores por 20 mil para ir cancelando deuda que heredamos”, abundó Bianco.

Por último, explicó: “También estamos pidiendo 8 mil millones para la ampliación del programa de letras del tesoro que nosotros hemos logrado estirar los plazos y reducir la tasa de interés de un 46 por ciento a un 26 por ciento. Ya está todo explicado, esta es la cuarta vez que lo explicamos”.

Así, el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires volvió a poner blanco sobre negro en el pedido de endeudamiento que realizó Kicillof y en la responsabilidad de Vidal sobre el tratamiento legislativo.

Fuente. La Tecla