El Presidente defendió la reforma judicial: “Están construyendo ideas que no son ciertas”

Alberto Fernández lamentó que los medios y un sector de la oposición cree “ideas e imágenes que no son ciertas”. Sobre la Corte, recordó que en campaña él mismo dijo que “no necesita más de cinco miembros”.

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “es una discusión falsa la cantidad de miembros que podría tener la Corte Suprema de Justicia” en la reforma judicial impulsada esta semana y lamentó que los medios y un sector de la oposición creen “ideas e imágenes que no son ciertas”.

También sostuvo que la oposición, “en particular los que fueron funcionarios del gobierno de Cambiemos, deberían estar muy agradecidos de la reforma, porque les garantiza que nosotros no vamos a hacer con ellos lo que ellos hicieron con los funcionarios de Cristina Kirchner” al marcar su distancia respecto de “la doctrina (del camarista Martín) Irurzun”, vinculada a las prisiones preventivas indiscriminadas.

El jueves pasado, el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal ingresó a la cámara del Senado de la Nación, tras ser anunciado el día anterior por el Presidente en Casa de Gobierno.

La iniciativa es una de las promesas de la campaña electoral del año pasado, confirmada por el mandatario durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso nacional el pasado 1° de marzo, previo a la pandemia de coronavirus.

En la presentación del jueves último, el Presidente manifestó el objetivo principal de la reforma: “Nunca más a la justicia utilizada para saldar discusiones políticas” y deseó que ese poder del Estado esté “en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.

La iniciativa del Gobierno nacional se completa con la integración de un consejo consultivo integrado por 11 juristas de diferente pensamiento que debatirán, a pedido del jefe de Estado, diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de la Justicia a nivel de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Juicio por Jurados.

De ese debate surgiría un proyecto de “recomendación” que sería “no vinculante” y que luego sería enviado al Congreso para su debate en ambas cámaras.

Desde la presentación de ambas iniciativas, una ya en el Congreso y la otra por empezar a discutirse en el consejo consultivo, la oposición y algunos medios insistieron en afirmar que la vocación de los cambios que impulsaba el Poder Ejcutivo estaba vinculado a modificar el número de integrantes de la Corte, algo que también fue desmentido por la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

En este contexto, Fernández, volvió a aclarar hoy, que “el número de miembros no es la cuestión, eso una discusión falsa”, y recordó que en campaña él mismo consideró que “no se necesitan más de cinco miembros” en el Alto Tribunal.

“Esa (el número de la Corte) es la cuestión que imponen”, sostuvo el mandatario en referencia a cómo es presentada la información.

Según Fernández, “hay muchas cosas que se tienen que revisar de la Corte” y “la comisión -creada por DNU- tiene que decir cómo es el funcionamiento de la Corte, pero lo de la cantidad de miembros es una discusión falsa”.

Asimismo, defendió la integración del consejo consultivo integrado por 11 miembros para que lo asesoren en el proyecto de reforma judicial y mostró la “heterogeneidad” y solidez de sus integrantes, en oposición también a las críticas vertidas desde los medios sobre los diversos especialistas.

“Los diarios clásicos y sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros dijeron ‘un zaffaronista ingresa a la comisión´ en referencia a (Raúl Gustavo) Ferreyra, un casi discípulo de Germán Bidart Campos, que era un hombre liberal. Después, le hacen un reportaje en La Nación al supuesto zaffaronista y él les responde que con cinco miembros la Corte puede seguir funcionando tranquilamente”, ejemplificó.

También dijo que “en la comisión hay otro gran constitucionalista que hasta donde sé, es radical, uno de los más tenaces cuestionadores de la Ley de Medios, (Andrés) Gil Domínguez, y sin embargo, yo no leí en ningún lado que alguien que pensaba como (Héctor) Magnetto está en la comisión. Y resulta que cuando le hacen un reportaje, Domínguez dice que la Corte tiene que tener nueve miembros”, analizó.

“Yo cuento esto para advertirle a la gente como van construyendo ideas, imágenes que no son ciertas” dijo en referencia a los medios “tradicionales”.

Por otra parte, consideró que “la oposición, los exfuncionarios de Cambiemos fundamentalmente, deberían estar muy agradecidos con la reforma porque si tienen que enfrentar procesos penales no les va a pasar lo que les pasó a los funcionarios de Cristina Kirchner, porque no estamos con la doctrina Irurzun y no queremos que eso prospere”, agregó por las prisiones preventivas.

“Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados con esta reforma y me comprometo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira”, remarcó el Presidente.

Del mismo modo, ejemplificó con las críticas a “(Carlos) Beraldi (en la comisión)”, quien “en el 2003, cuando llegamos al Gobierno (con Néstor Kirchner) quisimos hacer esta misma reforma y lo llamamos también para hacerla, y nadie lo cuestionó. Ahora lo cuestionan porque es abogado ‘de’”, analizó el mandatario en referencia al letrado de la vicepresidenta.

Y disparó: “Mis modos se chocan con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita porque no lo soy”.

En el mismo sentido, sostuvo que “hay dos tipos de oposición, una con la que se logra mayor nivel de entendimiento para hacer esfuerzos en pos del bienestar de la gente, y después están los que están en Twitter y ahí, son los que arman cacerolazos, los que le hicieron creer a la gente que Vicentin era un acto de expropiación”.

“Esos son los que frustran el bienestar de la Argentina y yo espero que eso en algún momento pase, pero no tengo mucha esperanza de que ocurra”, lamentó Fernández, tras finalizar con que “sería bueno que reflexionen sobre el país que dejaron”.

Fuente Télam