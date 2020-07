“El discurso del odio se vuelve peligroso cuando ataca el consenso científico”

La tensión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio traspasó la virtualidad del recinto de Diputados. Fue en el marco de la sesión informativa en la que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó el informe de gestión del gobierno de Alberto Fernández en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La desaparición de Facundo Astudillo Castro, hace tres meses, fue el eje de los cruces.

En la que fue su primera llegada a la Cámara de Diputados Cafiero fue recibido por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, en el Salón de los Honores. También estuvieron presentes Máximo Kirchner, jefe del Bloque del Frente de Todos, y las legisladoras oficialistas Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau.

Uno de los ejes de la intervención del ministro fue que el discurso del odio es peligroso para la democracia. “Se vuelve peligroso cuando ataca al consenso científico, cuando convoca a manifestaciones rompiendo el distanciamiento preventivo en medio de una pandemia que tiene arrodillado al mundo entero. También cuando le dice a la gente que no se cuide o llama a la secesión de provincias. Y cuando incita al golpismo llamando dictadura a un gobierno elegido por el pueblo”, señaló Cafiero.

Y ante los reclamos de su ausencia en el Congreso expresó: “Valoro que me hayan esperado todo este tiempo, pero la verdad que hace 9 meses era noviembre y habíamos ganado la elección, pero todavía no habíamos asumido. En enero, en febrero, ni siquiera en marzo se han hecho sesiones especiales de Jefatura”.

En uno de los pasajes de la sesión, el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, le pidió al Jefe de Gabinete “no comparar peras con manzanas sino peras con peras. Quiero que me explique precisamente por qué la provincia de Mendoza recibe menos del 4% en cada uno de los programas de asistencia, recibe el 2% de lo que ha repartido. ¿Por qué esa discriminación?”.

El Jefe de Ministros aclaró que ninguna provincia del país “está en circunstancia de discriminación, percusión, ni de estigmatización. Todos los recursos que se repartieron persiguen la misma característica que la coparticipación”. “La distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) fue de ese modo. No se puede decir lo mismo del gobierno que se fue hace poco”, agregó el ministro. Luego indicó que “los datos de Mendoza son singulares, 1,7 en transferencias no automáticas contra el 0,5 en 2019. La pregunta es si hacían esas quejas antes o es solamente ahora. Las transferencias per cápita son de 18. 399 pesos por habitante en transferencia automática y 1450 en no automática, comparado con los 33 pesos por habitante en el igual periodos de 2019”.

La pregunta por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven que hace tres meses fue visto por última vez en la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido detenido por un retén de la policía bonaerense en la ruta, estuvo presente. Al respecto, Cafiero manifestó: “Estamos todos buscando a Facundo para que se haga justicia. En este gobierno no vamos avalar ni encubrir a ningún policía que eventualmente haya estado involucrado en la desaparición de Facundo”. “Nosotros practicamos los derechos humanos. El presidente Alberto Fernández no va recibir a ningún policía que haya disparado por la espalda”, lanzó Cafiero, en alusión al caso del agente Luis Chocobar, que fue recibido por el ex presidente Macri luego de asesinar a un ladrón por la espalda.

El jefe de gabinete resaltó la importancia del proyecto de ley de reforma judicial anunciado el miércoles por el presidente Fernández. “El proyecto al que muchos se oponen y no leyeron apunta a crear juzgados, acercar y hacer más accesible la justica a los ciudadanos. Este proyecto busca crear 94 juzgados federales, así que nosotros estamos pensando en que el acceso a la justicia es el valor principal de la reforma que estamos emprendiendo y que queremos que se discuta en esta casa”.

En el recinto, el funcionario estuvo acompañado por Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de la Nación; Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación; Raúl Rigo, secretario de Hacienda, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias.

Fuente. Tiempo.ar