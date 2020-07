Fernandez anunciará el proyecto de la reforma judicial sin Cambiemos, que rechazó la invitación al acto

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocó a los jefes de bloque de la Cámara de Diputados para participar del anuncio del proyecto de ley de reforma judicial. Será mañana miércoles en Casa Rosada. De la actividad participarán la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Según pudo reconstruir Tiempo Argentino, el secretario de la Presidencia, Julio Vitobelllo, fue el encargado de llamar por teléfono – uno por uno- a los titulares de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados para invitarlos a participar ya sea de manera presencial o a través de videollamada.

En diálogo virtual con Diputados TV, el diputado mendocino José Luis Ramón confirmó el encuentro: “En un rato salgo para Buenos Aires porque para mañana fui invitado como titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo a la reunión de las 16 horas en Casa Rosada. El presidente va a presentar el proyecto de ley de reforma judicial”.

En Juntos por el Cambio ya anticiparon que no serán parte del convite. Difundieron un comunicado en el que rechazaron el aumento de miembros de la Corte Suprema. El escrito circuló luego de una reunión de este martes por la mañana de la que participaron los presidentes de los tres partidos de la coalición, Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica. También estuvieron los parlamentarios Mario Negri, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Juan López y Maricel Etchecoin, además del ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

El comunicado sostiene: “La composición actual de la Corte, de cinco miembros, es el número que más se ha mantenido a lo largo de nuestra historia y fue votado casi por unanimidad por última vez en el año 2006 Cuando Juntos por el Cambio llegó al gobierno no se propuso cambiar lo que heredamos con la composición de la Corte porque siempre entendimos y defendimos el valor del sistema ideado por nuestra Constitución Nacional, la estabilidad de los magistrados y el recambio de sus miembros a lo largo de un tiempo prolongado y alejado de todo recambio político”.

El escrito agrega: “El objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, impunidad o cualquier otra resolución judicial que necesite la vicepresidenta de la Nación y su abogado defensor”.

La iniciativa impulsada por el gobierno propone que sean 46 los jueces federales. A los 12 que hay en Comodoro Py, donde hay algunos vacantes, se sumarían 34 de los fueros penal y penal económico. También propone poner en funcionamiento el sistema de juicios por jurados y no habrá modificaciones en cuanto a la elección y los concursos de los jueces.

Se espera que después del anuncio el proyecto ingrese por el Senado de la Nación que preside Cristina Fernández. Luego girará para su tratamiento a la Comisión de Justicia que preside Oscar Parilli, un hombre clave y de extrema confianza de la ex presidenta de la Nación.

Fuente. Tiempo.ar