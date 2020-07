“Si se disparan los casos, habrá que tomar medidas de cuarentena intermitente”

“Si se disparan los casos por encima de un número razonable, habrá que tomar medidas de cuarentena intermitente”, señaló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Los datos de los contagios de los últimos días parecía que obligaban a cerrar nuevamente la cuarentena, pero las autoridades provinciales, por ahora, anunciaron que necesitan analizar las estadísticas y la situación de los municipios, fundamentalmente los de los situados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“No somos de los que pensamos que por que lo que pasa dos días se definen las conductas a tomar. Lo correcto es hacer análisis más extendidos en el tiempo. Vamos a seguir intentando disminuir los contagios, pero el virus siempre va a intentar de reproducirse. No hay magia”, destacó el sanitarista que encabeza la tarea de cuidar que no colapse el sistema sanitario. “El virus intenta expandirse, y en los conglomerados se expande como una mancha de aceite”, explicó apuntando a las zonas más pobladas de la provincia.“Hay una enorme cantidad de asintomáticos. Un setenta por ciento de los contagiados en Villa Azul no tuvo síntomas. Allí se contagió el quince por ciento de la población, por lo que el operativo fue eficaz”, aseguró Gollan al recordar la explosión de contagios en el barrio humilde de Quilmes que tuvo que ser cerrado para evitar la fuga el virus. Según explicó el funcionario son “5.073 equipos trabajando en la calle que lograron entrevistar a 1.298.399 personas”, saliendo a buscar los casos a los distintos barrios. A su vez afirmó que “el diecisiete por ciento de la población de barrios populares está contagiada”.

“Hemos hecho un acuerdo muy precoz con el sistema de camas del sector privado, para compensar un sector con el otro. Tomamos el universo de camas como uno solo. Esto no lo pueden hacer otras jurisdicciones, sólo sucede en la Provincia”, destacó Gollan a la vez que apuntó que el 48 por ciento de camas del sistema sanitario está ocupada. “Tenemos 38 laboratorios, que procesan siete mil muestras diarias y vamos a seguir aumentando. La transfusión de plasma reduce los tiempos en terapia intensiva o directamente permite que no ingresen a terapia intensiva. Hay 301 donantes que lo hacen todas las semanas”, detalló el sanitarista dando una idea de cómo se encuentra el sistema y cuál es el funcionamiento desplegado por las autoridades provinciales.

El viceministro del área, Nicolás Kreplak, insistió luego en que “esta situación nos pone en una situación de preocupación, pero no podemos tomar los últimos tres días, sino un período más largo de tiempo. Entre el 17 y el 27 de julio, pasamos de 746 a 876 pacientes en terapia intensiva. Sumamos más de quinientas camas de terapia intensiva en las últimas semanas” y agregó que “el crecimiento es finito, no vamos a poder hacerlo todos los meses. Es indispensable que la aceleración de los casos se reduzca”. Kreplak destacó un dato que resalta entre el resto con respecto a que “el setenta por ciento de los que llaman para donar plasma, son mujeres. Es interesante y para reflexionar el rol de cuidado social que tienen. El ochenta por ciento de quienes consultan para donar, son atendidos por el sistema público”.

Finalmente, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, explicó en la conferencia de prensa que la provincia se encuentra en tres fases distintas. “En Fase 3 hay 38 distritos, en Fase 4 hay 41 distritos, y en Fase 5 hay 56 distritos”, señaló.

Agregó que “para el caso del AMBA, seguimos con la implementación del ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) de manera escalonada. Estamos orgullosos de la población, y le pedimos a quienes tienen responsabilidad de gestión, que sean cuidadosos. No tratemos de forzar los límites de las actividades, no tenemos controlada la pandemia. Seamos responsables y cumplamos la normativa”.

