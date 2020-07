Una familia necesita casi $ 44 mil por mes para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y Alimentaria (CBA) de junio. La CBT aumentó un 1,7 por ciento con respecto a mayo y la CBA, un 0,9%. En ambos casos, la variación fue menor a la inflación general, que en junio fue del 2,2%.

En los últimos 12 meses, la canasta que se utiliza para medir la pobreza (CBT) aumentó un 40,7% y la que usa para medir la indigencia (CBA), un 45,3%. La inflación general del período fue del 42,8%. En lo que va del año, la CBT subió un 12,4% y la CBA, un 15,7%. La suba general de precios del semestre fue del 13,6%. Dicho de otro modo, si bien la inflación general estuvo por debajo de la canasta de pobreza, estuvo por encima de la de indigencia.

Medido en pesos, una persona necesita reunir en el mes $ 14.178 para no ser pobre y $ 5.835 para no ser indigente. A nivel familiar, un hogar compuesto por 4 integrantes (dos adultos y dos menores) necesita $ 43.811 para no caer en la pobreza y $ 18.029 para no caer en la indigencia.

En el mismo sentido, una familia compuesto por una jefa de hogar, una jubilada y una menor necesita $ 34.878 para no ser pobre y $ 14.353 para no ser indigente. En tanto, una familia compuesta por dos adultos y tres menores necesita $ 46.079 para no ser pobre y $ 18.963 para no ser indigente.

