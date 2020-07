“Para mí Berni se fue de Villarino sabiendo que mi hijo ya no vive”

Cristina Castro, la madre de Facundo, el joven de 22 años que desapareció el 30 de abril pasado en la localidad bonaerense de Pedro Luro, aseguró que tras sus conversaciones con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le quedó la sensación de que su hijo ya no vive.

“Me llamó la atención que Berni se haya entrevistado la primera vez que vino con los oficiales involucrados, algo que luego hizo el Jefe de la Policía”, dijo Cristina.

La mujer luego brindó detalles de las charlas que tuvo con el ministro. “La primera vez me dijo que me iba a devolver vivo a mi hijo. La segunda vez me indicó que si quería que la Bonaerense se retirase de la investigación la retiraba, y la última vez que hablamos me dio ‘lo siento señora’”.

Cristina se preguntó “¿Qué me quiso decir con eso?”, y se quejó de que Berni se haya retirado sin dar explicaciones. “A mí me quedó la sensación de que el ministro se fue de Villarino sabiendo que mi hijo ya no vive”.

En tanto, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional inició una “acción urgente” para pedir por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro.

La iniciativa consistente en el envío masivo de mails al ministro Berni, y al fiscal federal Ulpiano Martínez para reclamar la adopción de las medidas necesarias para encontrar al joven.

A través de un comunicado de prensa, esta organización internacional anunció el inicio de esta acción “tras dos meses de irregularidades y de una investigación sin resultados”, y luego de que la familia de Astudillo Castro reclamara que se investiga “la desaparición forzada” del joven.

“Si bien se han realizado algunas medidas como rastrillajes, pruebas y audiencias testimoniales, aún la familia y la sociedad siguen sin respuestas”, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Exigimos a las autoridades de la provincia que redoblen los esfuerzos para tener certezas sobre el caso. Es esencial para el respeto por los derechos humanos enviar un mensaje claro de no encubrimiento a quienes pudieran estar involucrados”, agregó.T

El comunicado consigna que la “acciòn urgente” para reclamar la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro va en la misma línea que la medida llevada a cabo el 6 de julio último por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que “intervino como mecanismo local para la prevención de la tortura y presentó una petición de acción urgente ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada”.

“Amnistía Internacional ha sumado a toda su comunidad global para exigir a las autoridades que determinen el paradero de Facundo, aseguren una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre el caso haciendo públicos los resultados, y que lleven a los responsables de su desaparición ante la Justicia”, finaliza el comunicado.

En tanto, la organización precisa en su web que las “acciones urgentes” son “una estrategia de solidaridad por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos”.

“Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate”, detalla.

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introducen en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.

Fuente: Infocielo